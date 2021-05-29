"Если бы мне было 15, я бы гордился": Петербургский музыкант объявил себя внебрачным сыном Абдулова
По его словам, тест ДНК показал родство с актёром лишь 50 на 50, а других подтверждений нет. При этом исполнитель уверяет, что ни на какое наследство артиста не претендует.
Александр Абдулов и Сергей Шипотько. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Роман Яровицын / VK / Серёжа Абдулов
Музыкант из Санкт-Петербурга Сергей Шипотько заявил, что он является внебрачным сыном известного актёра Александра Абдулова. Эту информацию 47-летнему артисту рассказала мама, когда была при смерти, сообщает kp.ru.
"Мама мне в детстве говорила, что я сын артиста, но какого именно, никогда не упоминала. В конце 2016 года она рассказала мне, что встречалась с Александром Абдуловым, у них был бурный роман", — вспоминает музыкант.
В тот год женщина получила перелом тазобедренной кости и предплечья, и из-за пожилого возраста врачи не давали хороших прогнозов. Тогда она призналась сыну, что встречалась с актёром около полугода, но после ссоры уехала. Сергей родился, когда девушке было 23 года. В деньгах семья не нуждалась, ведь их родственники были обеспеченными людьми, поэтому и к Абдулову женщина не обращалась.
По словам Шипотько, известный отец о нём знал и даже однажды видел, когда мальчику было три года. Тогда актёр сказал, что не примет ребёнка, и попросил женщину не распространяться, ведь таких сыновей у артиста было много, уверен Сергей. Когда Абдулов умер в 2008 году, мать музыканта хотела рассказать сыну про родного отца, тогда Шипотько со своей группой "Паровоз до Кубы" был популярным, ездил в тур и даже выступал с коллективом "Король и шут", но в итоге решила не говорить. Лишь спустя восемь лет она всё же выложила сыну правду.
"Никак не воспринял, мама умерла, папа оказался тоже мёртвый. Я не знаю, если бы мне было 15 лет, я бы гордился. Но сейчас мне хочется найти других внебрачных детей отца. Я думаю, они есть", — заметил Сергей.
Однако тест ДНК показал, что его родство с Абдуловым 50 на 50. Других подтверждений слов Сергея нет. При этом музыкант уверяет, что ни на какое наследство актёра не претендует, ведь у него есть свой театр кукол и музыкальная группа. И этого мужчине хватает.
Ранее Лайф рассказывал о завершении раздела имущества Пелагеи и Ивана Телегина. К активам артистки добавились элитная квартира в столичном ЖК "Кутузовская Ривьера" и загородный дом на Новорижском шоссе, однако теперь хоккеист хочет взыскать с экс-супруги половину её доходов за три года, прожитых вместе.
Комментариев: 0