"Если бы мне было 15, я бы гордился": Петербургский музыкант объявил себя внебрачным сыном Абдулова

По его словам, тест ДНК показал родство с актёром лишь 50 на 50, а других подтверждений нет. При этом исполнитель уверяет, что ни на какое наследство артиста не претендует.