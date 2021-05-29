Учёный раскрыл способы бросить курить и не набрать лишний вес

Многие курильщики не отказываются от вредной привычки, так как боятся набрать лишний вес. Однако такого исхода можно избежать, отметил профессор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Андрей Дёмин в беседе с радио Sputnik.

"Если говорить о страхе набрать вес, это вопрос решаемый. Просто надо повысить физическую активность и отрегулировать диету. Также надо потреблять достаточное количество воды. Тогда опасений быть не должно. Все плюсы отказа от курения будут перевешивать все затраченные усилия", — отметил учёный.

Дёмин подчеркнул, что курение является высочайшим фактором риска, который приводит к онкологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям. Это касается не только традиционных сигарет и папирос, но и новых форм, таких как нагреваемый табак и электронные сигареты. Профессор отметил, что иногда никотиновая зависимость слишком сильна и самостоятельно справиться с ней сложно. В таких случаях может потребоваться помощь специалистов.

Определить силу своей табачной зависимости можно с помощью шкалы Фагерстрема, которая есть в свободном доступе, добавил учёный. Он подчеркнул, что для избавления от привычки человек должен принять решение и постараться его осуществить, а дискомфорт, испытываемый на первых порах, окупится удовольствием от возвращения во всей полноте запахов и вкусов.

"Я сам имею успешный опыт отказа от курения и помню, какое это было удовольствие, когда ты снова можешь ощущать полноту запахов, вкусов, чувствовать, каким замечательным воздухом ты дышишь", — поделился Дёмин.