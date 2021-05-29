Учёный раскрыл способы бросить курить и не набрать лишний вес
Профессор подчеркнул, что иногда самостоятельно справиться с никотиновой зависимостью сложно.
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Многие курильщики не отказываются от вредной привычки, так как боятся набрать лишний вес. Однако такого исхода можно избежать, отметил профессор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Андрей Дёмин в беседе с радио Sputnik.
"Если говорить о страхе набрать вес, это вопрос решаемый. Просто надо повысить физическую активность и отрегулировать диету. Также надо потреблять достаточное количество воды. Тогда опасений быть не должно. Все плюсы отказа от курения будут перевешивать все затраченные усилия", — отметил учёный.
Дёмин подчеркнул, что курение является высочайшим фактором риска, который приводит к онкологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям. Это касается не только традиционных сигарет и папирос, но и новых форм, таких как нагреваемый табак и электронные сигареты. Профессор отметил, что иногда никотиновая зависимость слишком сильна и самостоятельно справиться с ней сложно. В таких случаях может потребоваться помощь специалистов.
Определить силу своей табачной зависимости можно с помощью шкалы Фагерстрема, которая есть в свободном доступе, добавил учёный. Он подчеркнул, что для избавления от привычки человек должен принять решение и постараться его осуществить, а дискомфорт, испытываемый на первых порах, окупится удовольствием от возвращения во всей полноте запахов и вкусов.
"Я сам имею успешный опыт отказа от курения и помню, какое это было удовольствие, когда ты снова можешь ощущать полноту запахов, вкусов, чувствовать, каким замечательным воздухом ты дышишь", — поделился Дёмин.
Ранее Лайф рассказывал, что курильщиков могут обязать компенсировать моральный вред соседям. По словам главы Верховного суда, право каждого гражданина на благоприятную окружающую среду гарантируется конституцией, поэтому шансы на успех в случае иска должны быть велики.
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