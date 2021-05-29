Пашинян назвал главного партнёра Армении в сфере безопасности

По его словам, между Арменией и Россией есть соглашения об объединённой группировке войск и единой системе ПВО, и "по этим соглашениям нужны необходимые процедуры". Пашинян отметил также, что ОДКБ является основной системой безопасности, в которой принимает участие Армения, и "это должно быть сохранено".