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Пашинян назвал главного партнёра Армении в сфере безопасности

У двух государств существует соглашение об объединённой группировке войск и единой системе ПВО.

29 мая, 10:55
<p>Фото © Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency / Getty Images</p>

Фото © Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency / Getty Images

Россия — партнёр номер один для Армении в сфере безопасности, заявил исполняющий обязанности премьер-министра республики Никол Пашинян на встрече с жителями ереванского района Норк-Мараш.

По его словам, между Арменией и Россией есть соглашения об объединённой группировке войск и единой системе ПВО, и "по этим соглашениям нужны необходимые процедуры". Пашинян отметил также, что ОДКБ является основной системой безопасности, в которой принимает участие Армения, и "это должно быть сохранено".

Пашинян: У Армении есть воля решить ситуацию на границе исключительно мирным путём

Пашинян: У Армении есть воля решить ситуацию на границе исключительно мирным путём

"Мы приветствуем активизацию Минской группы ОБСЕ в контексте сложившейся на границе с Азербайджаном ситуации, это добавляет серьёзный компонент в системе безопасности", — заявил политик.

Ранее Пашинян назвал условие, при котором Ереван готов отвести войска от границы с Азербайджаном.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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