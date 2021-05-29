Пашинян назвал главного партнёра Армении в сфере безопасности
У двух государств существует соглашение об объединённой группировке войск и единой системе ПВО.
Фото © Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency / Getty Images
Россия — партнёр номер один для Армении в сфере безопасности, заявил исполняющий обязанности премьер-министра республики Никол Пашинян на встрече с жителями ереванского района Норк-Мараш.
По его словам, между Арменией и Россией есть соглашения об объединённой группировке войск и единой системе ПВО, и "по этим соглашениям нужны необходимые процедуры". Пашинян отметил также, что ОДКБ является основной системой безопасности, в которой принимает участие Армения, и "это должно быть сохранено".
"Мы приветствуем активизацию Минской группы ОБСЕ в контексте сложившейся на границе с Азербайджаном ситуации, это добавляет серьёзный компонент в системе безопасности", — заявил политик.
Ранее Пашинян назвал условие, при котором Ереван готов отвести войска от границы с Азербайджаном.
Лента новостей
В Петербурге пьяная пара вывалилась с балкона третьего этажа в ходе бурной ссоры
сегодня в 10:49
"Если бы мне было 15, я бы гордился": Петербургский музыкант объявил себя внебрачным сыном Абдулова
сегодня в 10:45
"Мы прорвёмся": Глава "Белавиа" назвал фашистской извращённостью запрет на полёты
сегодня в 10:33
Комментариев: 0