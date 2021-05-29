В Ростове-на-Дону пьяная женщина протащила маленькую дочь по асфальту. Видео © Telegram / Don Mash

В Ростове-на-Дону полиция задержала нетрезвую местную жительницу, которая протащила свою четырёхлетнюю дочь по асфальту. Пресс-служба ГУ МВД РФ по региону сообщила, что женщину решили допросить после появления в Сети ужасающего видео с её участием.

На кадрах видно, что горе-мать выбегает из дома, выхватывает маленькую девочку из рук пожилой женщины и тащит её по асфальту. По словам очевидцев, при этом женщина кричала: "Как мне отказаться от этой ***?" В комментариях к жуткому ролику пользователи соцсетей отметили, что горе-мать ранее состояла на учёте в психиатрическом диспансере, однако официального подтверждения этой информации нет.

Свидетели произошедшего вызвали правоохранителей. Как отметили в полиции, прибывшие на место сотрудники увидели местную жительницу, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. Рядом с ней была четырёхлетняя дочь. Горе-мать задержали и доставили в отдел для дальнейших разбирательств. Ребёнка отвезли в больницу для обследования. Сейчас решается вопрос о передаче материалов в следственные отделы и опеку.