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Ужасающее видео: В Ростове-на-Дону пьяная мать протащила маленькую дочь по асфальту

Женщина при этом громко кричала о том, что хочет избавиться от малышки.

29 мая, 11:24

В Ростове-на-Дону пьяная женщина протащила маленькую дочь по асфальту. Видео © Telegram / Don Mash

В Ростове-на-Дону полиция задержала нетрезвую местную жительницу, которая протащила свою четырёхлетнюю дочь по асфальту. Пресс-служба ГУ МВД РФ по региону сообщила, что женщину решили допросить после появления в Сети ужасающего видео с её участием.

На кадрах видно, что горе-мать выбегает из дома, выхватывает маленькую девочку из рук пожилой женщины и тащит её по асфальту. По словам очевидцев, при этом женщина кричала: "Как мне отказаться от этой ***?" В комментариях к жуткому ролику пользователи соцсетей отметили, что горе-мать ранее состояла на учёте в психиатрическом диспансере, однако официального подтверждения этой информации нет.

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Спасённые от приёмной матери-тиранши умственно отсталые девочки заявили, что не хотят жить с родителями

Свидетели произошедшего вызвали правоохранителей. Как отметили в полиции, прибывшие на место сотрудники увидели местную жительницу, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. Рядом с ней была четырёхлетняя дочь. Горе-мать задержали и доставили в отдел для дальнейших разбирательств. Ребёнка отвезли в больницу для обследования. Сейчас решается вопрос о передаче материалов в следственные отделы и опеку.

Ранее Лайф рассказывал, что сотрудники отеля спасли умственно отсталых детей от приёмной матери-тирана, избивавшей и связывавшей близняшек пакетами. Ужасная правда всплыла, когда семья отдыхала в Сочи. В один из дней горничная наткнулась в номере на связанную девочку, о чём сообщила охране.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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