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Диетолог назвала способ сделать мучные изделия полезнее

В них останутся витамины и минералы, а чувство насыщения будет сохраняться дольше.

29 мая, 11:29
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Не всегда мучные изделия могут негативно сказываться на здоровье, ведь правильное приготовление может принести пользу. Важно обращать внимание на используемую муку, а также количество сахара. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

"Важно всё-таки, чтобы мука, которая используется для этих продуктов, была цельномолотая, цельнозерновая, то есть предварительно не очищенная от пищевых волокон. Во-первых, она даёт более длительное чувство насыщения. Во-вторых, содержит пищевые волокна, которые необходимы для очищения кишечника, что важно в процессе снижения веса", — приводит слова диетолога телеканал "Звезда".

Кроме того, в такой муке есть витамины группы В и магний, важные компоненты для обменных процессов в организме. По словам Кругловой, по возможности стоит избегать использования сахара, но, если такая необходимость есть — заменять его натуральными сахарозаменителями, например эритритом или стевией. Также следует уменьшить количество жира при приготовлении. Блинчики или панкейки диетолог советует жарить на сухой сковороде или добавлять масло в тесто.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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