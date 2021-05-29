Трое детей и двое взрослых пострадали в результате лобового столкновения легковушек в Удмуртии

На трассе в Удмуртии столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего сразу пять человек, среди которых трое детей, пострадали. А вот спасти водителя одной из машин не удалось, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

"Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием легковых автомобилей KIA и Datsun. Всего в двух транспортных средствах находилось шесть человек, в том числе три ребёнка", — говорится в сообщении.