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Трое детей и двое взрослых пострадали в результате лобового столкновения легковушек в Удмуртии

Некоторых пассажиров спасателям пришлось деблокировать, ведь от удара одну из машин просто смяло.

29 мая, 11:38
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/gumchspour?w=wall-38257309_9377" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Удмуртии</a></p>

Фото © VK / МЧС Удмуртии

На трассе в Удмуртии столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего сразу пять человек, среди которых трое детей, пострадали. А вот спасти водителя одной из машин не удалось, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

"Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием легковых автомобилей KIA и Datsun. Всего в двух транспортных средствах находилось шесть человек, в том числе три ребёнка", — говорится в сообщении.

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Водитель KIA от удара погиб на месте, остальные пострадали. Некоторых пассажиров пришлось деблокировать из машин. Как видно на снимках, от удара передние части автомобилей просто смяло и сжало. В управлении уточнили, что авария произошла днём на десятом километре трассы регионального значения Глазов — Юкаменское возле садового товарищества "Берёзка".

Ранее Лайф сообщал, что в Химках водитель внедорожника насмерть сбил 46-летнего мужчину на электросамокате, сдав назад. За десять минут до трагедии погибший позвонил родителям, которые находились неподалёку.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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