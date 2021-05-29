Трое детей и двое взрослых пострадали в результате лобового столкновения легковушек в Удмуртии
Некоторых пассажиров спасателям пришлось деблокировать, ведь от удара одну из машин просто смяло.
Фото © VK / МЧС Удмуртии
На трассе в Удмуртии столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего сразу пять человек, среди которых трое детей, пострадали. А вот спасти водителя одной из машин не удалось, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.
"Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием легковых автомобилей KIA и Datsun. Всего в двух транспортных средствах находилось шесть человек, в том числе три ребёнка", — говорится в сообщении.
Водитель KIA от удара погиб на месте, остальные пострадали. Некоторых пассажиров пришлось деблокировать из машин. Как видно на снимках, от удара передние части автомобилей просто смяло и сжало. В управлении уточнили, что авария произошла днём на десятом километре трассы регионального значения Глазов — Юкаменское возле садового товарищества "Берёзка".
Ранее Лайф сообщал, что в Химках водитель внедорожника насмерть сбил 46-летнего мужчину на электросамокате, сдав назад. За десять минут до трагедии погибший позвонил родителям, которые находились неподалёку.
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