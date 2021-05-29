Кабмин одобрил наказание за принуждение россиян к предоставлению личных данных
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Теперь внесённые правительством поправки должна рассмотреть и поддержать Госдума.
Правительство РФ одобрило поправки, предусматривающие административное наказание за нарушения в области защиты прав потребителей, которые связаны с принуждением к предоставлению личных данных. Как говорится на сайте российского кабмина, соответствующие изменения будут внесены в статью 14.8 КоАП.
"Одобрить проект Федерального закона "О внесении изменений в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что кабмин может обязать производителей продлить срок службы электроники до десяти лет. Данная инициатива призвана сократить число "электронного мусора" и снизить потребность граждан в покупке новой продукции и утилизации старой.