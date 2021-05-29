Кабмин одобрил наказание за принуждение россиян к предоставлению личных данных

Теперь внесённые правительством поправки должна рассмотреть и поддержать Госдума.

Правительство РФ одобрило поправки, предусматривающие административное наказание за нарушения в области защиты прав потребителей, которые связаны с принуждением к предоставлению личных данных. Как говорится на сайте российского кабмина, соответствующие изменения будут внесены в статью 14.8 КоАП.

"Одобрить проект Федерального закона "О внесении изменений в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.