Совфед рассмотрит вопрос об освобождении Михаила Меня от должности аудитора Счётной палаты
Ожидается, что данный вопрос обсудит профильный Комитет палаты по бюджету и финансовым рынкам.
Михаил Мень. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Совет Федерации на ближайшем пленарном заседании 2 июня может рассмотреть вопрос о досрочном освобождении Михаила Меня от должности аудитора Счётной палаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аппарате верхней палаты парламента.
"Во вторник данный вопрос будет доложен на профильном Комитете палаты по бюджету и финансовым рынкам. Затем на пленарном заседании вопрос о досрочном освобождении Меня от должности аудитора рассмотрит Совет Федерации", — пояснил собеседник агентства.
Представление президента РФ о досрочном освобождении Михаила Меня от должности ожидается в Совфеде на следующей неделе. В свою очередь председатель профильного Комитета верхней палаты парламента по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов не стал комментировать эту информацию, отметив, что документы пока не получены.
Напомним, что в ноябре прошлого года Следком предъявил Меню обвинения в хищении 700 миллионов рублей 18 ноября 2020 года. Сам фигурант дела о растрате вины не признал, а сложившуюся ситуацию назвал недоразумением. 20 апреля Верховный суд смягчил ему меру пресечения. Запрет на совершение определённых действий заменили на подписку о невыезде. А в мае 2021 года дело в отношении Меня прекратили за истечением срока давности.
Комментариев: 0