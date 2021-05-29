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Совфед рассмотрит вопрос об освобождении Михаила Меня от должности аудитора Счётной палаты

Ожидается, что данный вопрос обсудит профильный Комитет палаты по бюджету и финансовым рынкам.

29 мая, 11:57
<p>Михаил Мень. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Михаил Мень. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Совет Федерации на ближайшем пленарном заседании 2 июня может рассмотреть вопрос о досрочном освобождении Михаила Меня от должности аудитора Счётной палаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аппарате верхней палаты парламента.

"Во вторник данный вопрос будет доложен на профильном Комитете палаты по бюджету и финансовым рынкам. Затем на пленарном заседании вопрос о досрочном освобождении Меня от должности аудитора рассмотрит Совет Федерации", — пояснил собеседник агентства.

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Представление президента РФ о досрочном освобождении Михаила Меня от должности ожидается в Совфеде на следующей неделе. В свою очередь председатель профильного Комитета верхней палаты парламента по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов не стал комментировать эту информацию, отметив, что документы пока не получены.

Напомним, что в ноябре прошлого года Следком предъявил Меню обвинения в хищении 700 миллионов рублей 18 ноября 2020 года. Сам фигурант дела о растрате вины не признал, а сложившуюся ситуацию назвал недоразумением. 20 апреля Верховный суд смягчил ему меру пресечения. Запрет на совершение определённых действий заменили на подписку о невыезде. А в мае 2021 года дело в отношении Меня прекратили за истечением срока давности.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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