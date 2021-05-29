Совфед рассмотрит вопрос об освобождении Михаила Меня от должности аудитора Счётной палаты

Совет Федерации на ближайшем пленарном заседании 2 июня может рассмотреть вопрос о досрочном освобождении Михаила Меня от должности аудитора Счётной палаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аппарате верхней палаты парламента.

"Во вторник данный вопрос будет доложен на профильном Комитете палаты по бюджету и финансовым рынкам. Затем на пленарном заседании вопрос о досрочном освобождении Меня от должности аудитора рассмотрит Совет Федерации", — пояснил собеседник агентства.