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В Чёрном море близ Туапсе появилось новое нефтяное пятно

Причиной его возникновения стала утечка горючего при проведении водолазных работ в канализационном коллекторе.

29 мая, 15:13
<p>Фото © t.me/v_tuapse</p>

Фото © t.me/v_tuapse

В районе черноморского порта Туапсе на поверхности воды образовалось новое нефтяное пятно площадью 4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова представителя экстренных служб.

Фото © t.me/v_tuapse

Вода покрылась нефтяной плёнкой в 800 метрах от берега. По оценке специалистов, при проведении водолазных работ в глубоководном канализационном коллекторе произошло вытекание нефтепродуктов. В результате появилась нефтяная плёнка на площади 4000 квадратных метров.

В Коми объявлен режим ЧС из-за утечки нефтепродуктов в реку

В Коми объявлен режим ЧС из-за утечки нефтепродуктов в реку

Ранее 25 мая в Туапсе уже вводили режим повышенной готовности в связи с разливом нефтепродуктов в акваторию Чёрного моря. Тогда пятно обработали сорбентом и ликвидировали, а при дальнейшем обследовании акватории Чёрного моря обнаружили новое вытекание из коллектора.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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