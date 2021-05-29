В Чёрном море близ Туапсе появилось новое нефтяное пятно
Причиной его возникновения стала утечка горючего при проведении водолазных работ в канализационном коллекторе.
Фото © t.me/v_tuapse
В районе черноморского порта Туапсе на поверхности воды образовалось новое нефтяное пятно площадью 4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова представителя экстренных служб.
Фото © t.me/v_tuapse
Вода покрылась нефтяной плёнкой в 800 метрах от берега. По оценке специалистов, при проведении водолазных работ в глубоководном канализационном коллекторе произошло вытекание нефтепродуктов. В результате появилась нефтяная плёнка на площади 4000 квадратных метров.
Ранее 25 мая в Туапсе уже вводили режим повышенной готовности в связи с разливом нефтепродуктов в акваторию Чёрного моря. Тогда пятно обработали сорбентом и ликвидировали, а при дальнейшем обследовании акватории Чёрного моря обнаружили новое вытекание из коллектора.
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