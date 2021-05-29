В "Единой России" получили заявление Поклонской о снятии с праймериз

Депутат Госдумы объяснила, что решила выйти из предвыборной гонки из-за новой работы.

Федеральный организационный комитет (ФОК) получил заявление от депутата Госдумы Натальи Поклонской о снятии кандидатуры с предварительного голосования партии "Единая Россия". Об этом рассказал РИА "Новости" замсекретаря генсовета ЕР, сенатор Сергей Перминов.

"Заявление Натальи Поклонской поступило в ФОК. Между тем электронное голосование шло с 24 мая, регламент процедуры максимально повторяет избирательное законодательство. Следовательно, заявивший о выходе из гонки в ходе голосования кандидат будет исключён из бюллетеня 31 мая при проведении заседания организационного комитета. Победа достанется тому, кто наберёт максимальное количество голосов выборщиков", — объяснил сенатор.

Он уточнил, что заявление датировано 28 мая и направлено в Федеральный оргкомитет и в крымский региональный организационный комитет по проведению предварительного голосования партии ЕР. Сама же Поклонская заинтриговала подписчиков в соцсетях заявлением о переходе на новую работу. По словам парламентария, ради этого ей и пришлось снять свою кандидатуру с праймериз "Единой России".