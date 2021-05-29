В "Единой России" получили заявление Поклонской о снятии с праймериз
Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ
Депутат Госдумы объяснила, что решила выйти из предвыборной гонки из-за новой работы.
Федеральный организационный комитет (ФОК) получил заявление от депутата Госдумы Натальи Поклонской о снятии кандидатуры с предварительного голосования партии "Единая Россия". Об этом рассказал РИА "Новости" замсекретаря генсовета ЕР, сенатор Сергей Перминов.
"Заявление Натальи Поклонской поступило в ФОК. Между тем электронное голосование шло с 24 мая, регламент процедуры максимально повторяет избирательное законодательство. Следовательно, заявивший о выходе из гонки в ходе голосования кандидат будет исключён из бюллетеня 31 мая при проведении заседания организационного комитета. Победа достанется тому, кто наберёт максимальное количество голосов выборщиков", — объяснил сенатор.
Он уточнил, что заявление датировано 28 мая и направлено в Федеральный оргкомитет и в крымский региональный организационный комитет по проведению предварительного голосования партии ЕР. Сама же Поклонская заинтриговала подписчиков в соцсетях заявлением о переходе на новую работу. По словам парламентария, ради этого ей и пришлось снять свою кандидатуру с праймериз "Единой России".
Напомним, что "Единая Россия" проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня на протяжении последних лет, участие в нём является обязательным для выдвижения от партии. В этом году основным будет онлайн-формат голосования (эту форму выбрали в 43 субъектах РФ), а в 42 регионах будет смешанная форма. Праймериз пройдут с 24 по 30 мая, итоги будут подведены к 1 июня. Утверждённые результаты предварительного голосования вынесут на обсуждение предвыборного съезда "Единой России", где сформируют списки партии на думские выборы, запланированные на 19 сентября.