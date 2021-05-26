Преодоление последствий глобальной пандемии коронавируса, серьёзно задевшей и Россию, выдвинули в общественном сознании и практике фигуры врачей и педагогов на первое место. Самоотверженный труд медицинских работников и преподавателей, выполнявших свою работу в довольно непростых условиях изоляции и локдаунов, позволил спасти многие жизни и обеспечить продолжение образовательного процесса. Возросший авторитет и общественную значимость этих профессий не могут игнорировать и политические партии — так, в частности, "Единая Россия" привлекла множество врачей и учителей к участию в своей процедуре предварительного голосования. Это важная история, прежде всего, с точки зрения общественного представительства, так как и медики, и педагоги как раз и являются теми "становыми хребтами" всей социальной конструкции нашей повседневности, за счёт которых идёт воспроизводство нас как народа, причём как в физическом, так и культурно-историческом плане. Возросший процент врачей и учителей на праймериз единороссов свидетельствует также о доверии к партии, которое эти социальные группы выработали в ходе эффективного взаимодействия по всему спектру социальной повестки.

Именно "Единая Россия" как никакая другая партия продемонстрировала настрой на поддержку всех категорий бюджетников, оперативно формулируя и проводя через Государственную думу инициативы по поддержке медработников, учителей, волонтёров и общественников, что приобрело особую актуальность в период борьбы с коронавирусом. При этом важно понимать, что в настоящий момент, пожалуй, только единороссы могут предложить самому широкому спектру по большей части вполне себе рядовых граждан технологию открытого и честного попадания во власть и федеральный парламент в частности. Люди это видят, чувствуют и ценят.

Так, к примеру, от Москвы в предварительном голосовании участвует главврач клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко. Также поддержкой актива партии и в дальнейшем всех избирателей своего округа на выборах в нижнюю палату федерального парламента намерен заручиться руководитель Красноярского регионального сосудистого центра КГБУЗ "Краевая клиническая больница" Алексей Протопопов.

Следует отметить, что, помимо увеличившегося представительства групп населения, занятых в бюджетной сфере, в "Единой России" нарастает и внутренняя конкуренция. Если кандидат от партии на праймериз занимает высокий административный пост, это ещё не гарантия его попадания в финальный список на выборы в Госдуму. Так, к примеру, в Омске мэру города Оксане Фадиной конкуренцию готовится составить финалист конкурсов "Политстартап" и "Лидеры России", депутат Заксобрания области Игорь Антропенко. А в Оренбурге с мэром города Владимиром Ильиных поборется за выдвижение от "Единой России" секретарь регионального отделения единороссов Сергей Дмитриев. Идёт в Госдуму по списку и заслуженный врач РФ, глава городского округа Тольятти Николай Ренц. Молодой мэр города Иваново Владимир Шарыпов также пробуется на праймериз, правда, как сам признаётся, делает это во многом для привлечения внимания и ресурсов к городу.

В списки по Дагестану будет пробовать свои силы проректор Московского института психоанализа, победитель федерального "Политстартапа" и автор проекта "Трезвая Россия" Бийсултан Хамзаев. Кандидатом от московского Тушина хочет стать молодой управленец-химик, ректор РХТУ имени Д.И. Менделеева Александр Мажуга.

В ряде регионов эксперты предвидят острую борьбу между уже состоявшимися известными политиками, готовыми побороться за место в региональных группах партсписка. Участвовать в праймериз будут и два члена Совета Федерации: Сергей Лисовский выдвинулся в Госдуму по списку от Курганской области, а Владимир Кравченко настроен на победу в Томской области.

Депутат Госдумы от Иркутской области Николай Николаев намерен сразиться с коллегой по Охотному ряду — депутатом Госдумы от Тамбова Тамарой Фроловой. В Брянской области борьба за место ещё жарче: там сойдутся в схватке два председателя думских комитетов: глава комитета по образованию и науке, известный политолог Вячеслав Никонов будет бороться с депутатом Госдумы Валентиной Мироновой, она возглавляет Комитет по образованию.