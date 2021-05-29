В Кемерове загорелся перинатальный центр, эвакуировали около 130 человек

В Кемерове произошло возгорание в перинатальном центре, из здания эвакуировали порядка 130 человек, из которых 60 — новорождённые. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.

Отмечается, что пожар начался на первом этаже пятиэтажного здания областного клинического перинатального центра. К счастью, возгорание удалось быстро ликвидировать. Информации о пострадавших не приводится.