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В Кемерове загорелся перинатальный центр, эвакуировали около 130 человек

К счастью, пожар удалось быстро ликвидировать. Информации о пострадавших не приводится.

29 мая, 14:41
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Кемерове произошло возгорание в перинатальном центре, из здания эвакуировали порядка 130 человек, из которых 60 — новорождённые. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.

Отмечается, что пожар начался на первом этаже пятиэтажного здания областного клинического перинатального центра. К счастью, возгорание удалось быстро ликвидировать. Информации о пострадавших не приводится.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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