В Кемерове загорелся перинатальный центр, эвакуировали около 130 человек
К счастью, пожар удалось быстро ликвидировать. Информации о пострадавших не приводится.
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В Кемерове произошло возгорание в перинатальном центре, из здания эвакуировали порядка 130 человек, из которых 60 — новорождённые. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.
Отмечается, что пожар начался на первом этаже пятиэтажного здания областного клинического перинатального центра. К счастью, возгорание удалось быстро ликвидировать. Информации о пострадавших не приводится.
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