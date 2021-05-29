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Четыре человека погибли и 13 пострадали при взрыве университетского автобуса в Афганистане

На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за атаку.

29 мая, 14:34
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/1TVNewsAF/status/1398628177015099400" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1TVNewsAF</a></p>

Фото © Twitter / 1TVNewsAF

По меньшей мере четыре человека погибли и тринадцать пострадали при взрыве университетского автобуса в Афганистане. Об этом сообщает местный портал Tolo News.

По его данным, трагедия произошла в районе Баграм провинции Парван в центре страны. В автобусе ехали преподаватели Университета Альберони. Также, по данным СМИ, в автомобиле находились и студенты. На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Ранее Лайф рассказывал, что в Испании в порту опрокинулось судно, двое моряков пропали без вести. На борту в момент инцидента находилось девять членов экипажа. В результате происшествия пострадало три человека.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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