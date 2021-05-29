Четыре человека погибли и 13 пострадали при взрыве университетского автобуса в Афганистане
На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за атаку.
Фото © Twitter / 1TVNewsAF
По меньшей мере четыре человека погибли и тринадцать пострадали при взрыве университетского автобуса в Афганистане. Об этом сообщает местный портал Tolo News.
По его данным, трагедия произошла в районе Баграм провинции Парван в центре страны. В автобусе ехали преподаватели Университета Альберони. Также, по данным СМИ, в автомобиле находились и студенты. На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.
Фото © Соцсети
Ранее Лайф рассказывал, что в Испании в порту опрокинулось судно, двое моряков пропали без вести. На борту в момент инцидента находилось девять членов экипажа. В результате происшествия пострадало три человека.
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