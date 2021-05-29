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"Ударил кулаком по лицу": Бывшая жена Кержакова обвинила экс-бойфренда в избиении

По словам телеведущей, молодой человек силой выбил из неё согласие выйти за него замуж.

29 мая, 14:17

Бывшая жена Кержакова обвинила экс-бойфренда в избиении. Видео © Instagram / milana_tulpanova

Бывшая жена Кержакова Милана Тюльпанова обвинила экс-бойфренда в избиении. Она в слезах рассказала подписчикам в "Инстаграме", что Евгений Чуприна затащил её в свой автомобиль и там, методично избивая, заставил говорить, что та его любит и выйдет за него замуж.

"Я еду снимать побои. Несколько часов к моему дому приезжал мой бывший молодой человек. Евгений Чуприна. Он приезжал с целью поговорить. Я вышла, он меня ударил кулаком по лицу и насильственным путём затащил к себе в машину. Заставлял меня говорить, что "я его люблю" и что "выйду за него замуж". Пока я это не сказала, он меня не отпустил", — заявила Тюльпанова.

Блогерша обратилась за медпомощью, прошла экспертизу и зафиксировала побои, а также написала заявление в правоохранительные органы. С её слов, у неё не было выбора, так как такие люди, как её бывший молодой человек, должны сидеть.

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Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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