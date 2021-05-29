Пострадавшая при пыльной буре в Астраханской области девочка вышла из комы
На ребёнка из-за штормового ветра упало дерево. Благодаря усилиям врачей сейчас она дышит самостоятельно.
Фото © ТАСС / Александр Шибаев
Девочка из села Оранжереи Икрянинского района Астраханской области, на которую 19 мая во время пыльной бури упал тополь, вышла из комы. Об этом ТАСС сообщили в детской больнице.
"Девочка задышала сама, вышла из комы. В транспортировке нет необходимости. Астраханские врачи находятся на постоянной связи с федеральными специалистами", — рассказали в больнице.
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Напомним, пылевая буря прошла в Икрянинском районе Астраханской области 19 мая. Тогда пострадали два человека — девочка и 18-летний парень. На него из-за стихии обрушился балкон. В пресс-службе Министерства здравоохранения Астраханской области отметили, что его состояние оценивается как удовлетворительное. В понедельник его планируют выписать на амбулаторное лечение.
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