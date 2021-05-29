Пострадавшая при пыльной буре в Астраханской области девочка вышла из комы

Девочка из села Оранжереи Икрянинского района Астраханской области, на которую 19 мая во время пыльной бури упал тополь, вышла из комы. Об этом ТАСС сообщили в детской больнице.

"Девочка задышала сама, вышла из комы. В транспортировке нет необходимости. Астраханские врачи находятся на постоянной связи с федеральными специалистами", — рассказали в больнице.