В МИД Литвы заявили об отказе России выдать визу новому атташе по культуре
Вильнюс ранее признал неэффективной сеть соответствующих атташе в РФ.
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Россия отказала в выдаче визы вновь назначенному атташе по культуре при Посольстве Литвы в Москве Римантасу Винграсу, утверждают в Министерстве иностранных дел республики.
"В рамках обычных процедур по выдаче виз Российская Федерация отказалась выдать въездной документ назначенному атташе по культуре", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, опубликованном на сайте.
В Минкультуры отметили, что у Литвы теперь нет ни одного атташе по культуре в России. Ранее ведомство сообщило о решении Вильнюса сократить две ставки этой должности в представительствах в РФ и оставить при дипмиссии в Москве единственного в стране атташе Литвы по культуре. Глава Министерства культуры Симонас Кайрис утверждал, что сеть соответствующих атташе в диппредставительствах Литвы не является эффективной. Винграс должен был приехать в столицу, чтобы занять эту должность.
Ранее Лайф рассказывал, что Литва в знак солидарности с Латвией приняла решение выслать двух белорусских дипломатов. Объявленные персонами нон грата иностранцы должны покинуть республику в течение семи дней.
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