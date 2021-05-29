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В МИД Литвы заявили об отказе России выдать визу новому атташе по культуре

Вильнюс ранее признал неэффективной сеть соответствующих атташе в РФ.

29 мая, 13:32
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Россия отказала в выдаче визы вновь назначенному атташе по культуре при Посольстве Литвы в Москве Римантасу Винграсу, утверждают в Министерстве иностранных дел республики.

"В рамках обычных процедур по выдаче виз Российская Федерация отказалась выдать въездной документ назначенному атташе по культуре", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, опубликованном на сайте.

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В Минкультуры отметили, что у Литвы теперь нет ни одного атташе по культуре в России. Ранее ведомство сообщило о решении Вильнюса сократить две ставки этой должности в представительствах в РФ и оставить при дипмиссии в Москве единственного в стране атташе Литвы по культуре. Глава Министерства культуры Симонас Кайрис утверждал, что сеть соответствующих атташе в диппредставительствах Литвы не является эффективной. Винграс должен был приехать в столицу, чтобы занять эту должность.

Ранее Лайф рассказывал, что Литва в знак солидарности с Латвией приняла решение выслать двух белорусских дипломатов. Объявленные персонами нон грата иностранцы должны покинуть республику в течение семи дней.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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