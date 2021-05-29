В МИД Литвы заявили об отказе России выдать визу новому атташе по культуре

В Минкультуры отметили, что у Литвы теперь нет ни одного атташе по культуре в России. Ранее ведомство сообщило о решении Вильнюса сократить две ставки этой должности в представительствах в РФ и оставить при дипмиссии в Москве единственного в стране атташе Литвы по культуре. Глава Министерства культуры Симонас Кайрис утверждал, что сеть соответствующих атташе в диппредставительствах Литвы не является эффективной. Винграс должен был приехать в столицу, чтобы занять эту должность.