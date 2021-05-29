Обвинение попросило пять лет колонии для подравшегося с силовиками участника незаконной акции
Молодой человек был задержан в конце января в лесном массиве при попытке сбежать в Латвию. Окончательный приговор ему огласят утром 31 мая.
Сайд-Мухаммад Джумаев. Фото © LIFE
Государственный обвинитель запросил для Сайд-Мухаммада Джумаева пять лет колонии общего режима за драку с омоновцами в Москве во время незаконной акции 23 января. Об этом сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.
"По совокупности прокурор просил пять лет общего режима", — сказала представитель суда.
Напомним, Сайд-Мухаммад Джумаев был задержан 28 января. Его удалось взять в лесном массиве в Псковской области, когда он направлялся к латвийской границе. С собой у молодого человека были два компаса, карта, деньги, телефон и еда. Позже его арестовали на два месяца, он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти. Приговор Тверской суд Москвы должен огласить молодому человеку утром 31 мая.
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