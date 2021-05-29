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Мясников рассказал о захлестнувшем Россию новом "бедствии"

Врач затронул и тему фастфуда. По его словам, эта еда очень вкусная и в некоторых случаях даже может быть полезной.

29 мая, 12:55
<p>Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Врач Александр Мясников рассказал о растущей любви россиян к фастфуду и отметил, что проблема ожирения стала своего рода "национальным бедствием", в том числе и из-за этого. По его словам, опасность "быстрой еды" заключается в трансжирах и углеводах, вызывающих ожирение и диабет.

Мясников отметил, что в некоторых случаях фастфуд даже может быть полезным. По мнению специалиста, абсолютно полезной или вредной еды нет, поэтому даже гамбургер в определённой степени может приносить пользу.

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"Если вы постоянно питаетесь правильно, вы куда-то поехали, вам хочется есть, вам целый день надо работать, идти куда-то, съешьте вы гамбургер! Почему? Он жутко калорийный! Здесь, как я вам уже говорил, под 500 калорий. Он убивает аппетит, он даёт вам силы, и вы до ночи есть не захотите. Да, тут ничего особо полезного нет, но ты съел — у тебя бодрость, и ты готов", — объяснил Мясников в эфире программы на канале "Россия-1".

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести в российских школах лекции диетологов. Они будут направлены на профилактику детского ожирения и сопутствующих болезней.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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