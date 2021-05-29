Мясников рассказал о захлестнувшем Россию новом "бедствии"

Врач Александр Мясников рассказал о растущей любви россиян к фастфуду и отметил, что проблема ожирения стала своего рода "национальным бедствием", в том числе и из-за этого. По его словам, опасность "быстрой еды" заключается в трансжирах и углеводах, вызывающих ожирение и диабет.

"Если вы постоянно питаетесь правильно, вы куда-то поехали, вам хочется есть, вам целый день надо работать, идти куда-то, съешьте вы гамбургер! Почему? Он жутко калорийный! Здесь, как я вам уже говорил, под 500 калорий. Он убивает аппетит, он даёт вам силы, и вы до ночи есть не захотите. Да, тут ничего особо полезного нет, но ты съел — у тебя бодрость, и ты готов", — объяснил Мясников в эфире программы на канале "Россия-1".