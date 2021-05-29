В США признали бесполезность продаваемых Украине списываемых катеров

Военно-морские силы (ВМС) США подтвердили свои планы списать новейшие патрульные катера проекта Mark VI, которые страна продавала Украине. Об этом сообщает издание The Drive, ссылаясь на бюджетный запрос на 2022 год.

Согласно документу, в Пентагоне не планируют заменять Mark VI напрямую. Возлагаемые на эти катера задачи будут переложены на другие корабли ВМФ и Береговой охраны США. В результате списания катеров, которые, в частности, планируется продать, экономия бюджетных средств составит 74 миллиона долларов.