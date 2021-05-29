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В США признали бесполезность продаваемых Украине списываемых катеров

Пентагон намерен отказаться от этих судов и сэкономить 74 миллиона долларов бюджетных средств.

29 мая, 12:48
<p>Фото © Smith Collection / Gado / Getty Images</p>

Фото © Smith Collection / Gado / Getty Images

Военно-морские силы (ВМС) США подтвердили свои планы списать новейшие патрульные катера проекта Mark VI, которые страна продавала Украине. Об этом сообщает издание The Drive, ссылаясь на бюджетный запрос на 2022 год.

Согласно документу, в Пентагоне не планируют заменять Mark VI напрямую. Возлагаемые на эти катера задачи будут переложены на другие корабли ВМФ и Береговой охраны США. В результате списания катеров, которые, в частности, планируется продать, экономия бюджетных средств составит 74 миллиона долларов.

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Ранее в феврале текущего года издание приводило комментарий генерал-майора Корпуса морской пехоты КМП США Трейси Кинга, который заявил, что Mark VI бесполезны против таких противников, как Россия и Китай, а также слишком дороги в обслуживании. А в июле 2020 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что власти Америки одобрили поставку Незалежной до 16 боевых патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования к ним.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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