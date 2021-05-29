Ксения Шойгу, дочь министра обороны России Сергея Шойгу, объявила о помолвке. Радостной новостью она поделилась на странице в "Инстаграме", но имя своего избранника предпочла не раскрывать.

"Я теперь невеста! Очень люблю тебя! Спасибо за всё и за это утро!" — подписала Ксения селфи с обручальным кольцом.

Подписчики обрадовались за девушку и пожелали влюблённым счастливых дней совместной жизни. В комментариях отметился спортивный блогер и фитнес-тренер Алексей Столяров, который, по мнению фолловеров, и является женихом Ксении. Он написал: "Повезло же кому-то" и оставил смайл в виде сердца.