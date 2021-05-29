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"Я теперь невеста": Дочь Шойгу объявила о помолвке и показала обручальное кольцо

Подписчики обрадовались за девушку и пожелали влюблённым счастливых дней совместной жизни.

29 мая, 12:35
<p>Ксения Шойгу. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CPcm0dNBhFL/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ksenia_shoigu</a></p>

Ксения Шойгу. Фото © Instagram / ksenia_shoigu

Ксения Шойгу, дочь министра обороны России Сергея Шойгу, объявила о помолвке. Радостной новостью она поделилась на странице в "Инстаграме", но имя своего избранника предпочла не раскрывать.

"Я теперь невеста! Очень люблю тебя! Спасибо за всё и за это утро!" — подписала Ксения селфи с обручальным кольцом.

Подписчики обрадовались за девушку и пожелали влюблённым счастливых дней совместной жизни. В комментариях отметился спортивный блогер и фитнес-тренер Алексей Столяров, который, по мнению фолловеров, и является женихом Ксении. Он написал: "Повезло же кому-то" и оставил смайл в виде сердца.

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Напомним, в декабре прошлого года Ксения Шойгу возглавила Федерацию триатлона России. Она была единственным кандидатом на этот пост.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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