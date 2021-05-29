"Я теперь невеста": Дочь Шойгу объявила о помолвке и показала обручальное кольцо
Подписчики обрадовались за девушку и пожелали влюблённым счастливых дней совместной жизни.
Ксения Шойгу. Фото © Instagram / ksenia_shoigu
Ксения Шойгу, дочь министра обороны России Сергея Шойгу, объявила о помолвке. Радостной новостью она поделилась на странице в "Инстаграме", но имя своего избранника предпочла не раскрывать.
"Я теперь невеста! Очень люблю тебя! Спасибо за всё и за это утро!" — подписала Ксения селфи с обручальным кольцом.
Подписчики обрадовались за девушку и пожелали влюблённым счастливых дней совместной жизни. В комментариях отметился спортивный блогер и фитнес-тренер Алексей Столяров, который, по мнению фолловеров, и является женихом Ксении. Он написал: "Повезло же кому-то" и оставил смайл в виде сердца.
Напомним, в декабре прошлого года Ксения Шойгу возглавила Федерацию триатлона России. Она была единственным кандидатом на этот пост.
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