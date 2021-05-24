Федук женился на дочке Аркадия Новикова, но свадьба стала сюрпризом даже для их давних знакомых
Слухи о том, что рэпер и модель узаконили отношения, начали ходить ещё на прошлой неделе, но никаких официальных подтверждений не было. Артист исправил эту ситуацию на своей странице в "Инстаграме".
Фото © Instagram / howtosasha
По первой опубликованой фотографии со свадьбы складывается впечатление, что торжество было милым и скромным. От традиционных свадебных нарядов супруги отказались. В интерьерах загса Александра стоит в вязаном пиджаке и платье, держа в руках минималистичный букет из белых калл, а Фёдор — в рубашке навыпуск и костюме цвета хаки.
Фото © Instagram / fedukone
Публикация мигом стала одной из самых популярных в аккаунте рэпера. Под фотографией пользователи соцсети оставили тысячи поздравлений новобрачным. Причём, судя по комментариям, пара держала свадьбу в секрете до последнего — звёзды удивлены не меньше фанатов. Среди знаменитостей, отметившихся под фото, — Настя Ивлеева, блогерша и телеведущая Юлия Коваль, Ксения Дукалис, юмористка Надя Сысоева и ещё десятки других.
Фото © Instagram / fedukone, howtosasha
Напомним, Федук — рэпер, прославившийся на все страны СНГ в 2017 году после выхода трека "Розовое вино", записанного вместе с Элджеем. Его жена Саша Новикова — модель, фуд-блогер, дочь ресторатора Аркадия Новикова, известного благодаря реалити-шоу "Мастер шеф" и "Кандидат", в которых он был ведущим. Пара познакомилась в 2018 году и уже с начала 2019-го не скрывала своих отношений.
WOW-news
Бывший мэр из Швеции стала водителем мусоровоза, и вот почему она ничуть не жалеет об этом
сегодня в 13:48
Бузова сняла шорты и показала хейтерам, что её пятая точка — заслуга тренировок, а не фотошопа
сегодня в 12:28
10 фото победителя Евровидения, чей томный взгляд соблазнил даже самых порядочных зрительниц
сегодня в 11:38
Комментариев: 0