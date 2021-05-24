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Федук женился на дочке Аркадия Новикова, но свадьба стала сюрпризом даже для их давних знакомых

Слухи о том, что рэпер и модель узаконили отношения, начали ходить ещё на прошлой неделе, но никаких официальных подтверждений не было. Артист исправил эту ситуацию на своей странице в "Инстаграме".

24 мая, 14:16

Фото © Instagram / howtosasha

По первой опубликованой фотографии со свадьбы складывается впечатление, что торжество было милым и скромным. От традиционных свадебных нарядов супруги отказались. В интерьерах загса Александра стоит в вязаном пиджаке и платье, держа в руках минималистичный букет из белых калл, а Фёдор — в рубашке навыпуск и костюме цвета хаки.

Фото © Instagram / fedukone

Фото © Instagram / fedukone

Публикация мигом стала одной из самых популярных в аккаунте рэпера. Под фотографией пользователи соцсети оставили тысячи поздравлений новобрачным. Причём, судя по комментариям, пара держала свадьбу в секрете до последнего — звёзды удивлены не меньше фанатов. Среди знаменитостей, отметившихся под фото, — Настя Ивлеева, блогерша и телеведущая Юлия Коваль, Ксения Дукалис, юмористка Надя Сысоева и ещё десятки других.

Фото © Instagram / fedukone, howtosasha

Фото © Instagram / fedukone, howtosasha

Напомним, Федук — рэпер, прославившийся на все страны СНГ в 2017 году после выхода трека "Розовое вино", записанного вместе с Элджеем. Его жена Саша Новикова — модель, фуд-блогер, дочь ресторатора Аркадия Новикова, известного благодаря реалити-шоу "Мастер шеф" и "Кандидат", в которых он был ведущим. Пара познакомилась в 2018 году и уже с начала 2019-го не скрывала своих отношений.

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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