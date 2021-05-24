Федук женился на дочке Аркадия Новикова, но свадьба стала сюрпризом даже для их давних знакомых

По первой опубликованой фотографии со свадьбы складывается впечатление, что торжество было милым и скромным. От традиционных свадебных нарядов супруги отказались. В интерьерах загса Александра стоит в вязаном пиджаке и платье, держа в руках минималистичный букет из белых калл, а Фёдор — в рубашке навыпуск и костюме цвета хаки.

Фото © Instagram / fedukone

Публикация мигом стала одной из самых популярных в аккаунте рэпера. Под фотографией пользователи соцсети оставили тысячи поздравлений новобрачным. Причём, судя по комментариям, пара держала свадьбу в секрете до последнего — звёзды удивлены не меньше фанатов. Среди знаменитостей, отметившихся под фото, — Настя Ивлеева, блогерша и телеведущая Юлия Коваль, Ксения Дукалис, юмористка Надя Сысоева и ещё десятки других.

Фото © Instagram / fedukone, howtosasha