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Бывший мэр из Швеции стала водителем мусоровоза, и вот почему она ничуть не жалеет об этом

Женщина сбросила с себя бремя политических обязанностей и поняла, что сделала правильный выбор.

24 мая, 13:48

Фото © Twitter / soffangbg

Анн-Софи Херманссон — бывший мэр второго по величине города Швеции Гётеборга. Несмотря на то что женщина оставила свой пост в 2018 году, она не перестала приносить пользу людям. Только теперь — в другой ипостаси. В противовес политикам, строящим карьеру и приумножающим богатства, Анн-Софи Херманссон стала водителем мусоровоза и ничуть не жалеет об этом.

Фото © Twitter / soffangbg

Фото © Twitter / soffangbg

Шведка вспомнила, что у неё есть полученные по совету отца водительские права, позволяющие водить грузовики, и решила ими воспользоваться, пишет Politico. 56-летняя Анн-Софи надела оранжевую форму, села за руль и полностью изменила свою жизнь. Её часто узнают местные жители и даже останавливают, чтобы поговорить о политике.

Фото © Twitter / soffangbg

Фото © Twitter / soffangbg

Люди иногда спрашивают меня, что я здесь делаю, но для меня это хорошее решение. Мне же нужно платить за аренду

Анн-Софи Херманссон

Фото © Twitter / soffangbg, Facebook / Ann-Sofie Hermansson

Фото © Twitter / soffangbg, Facebook / Ann-Sofie Hermansson

Анн-Софи Херманссон ведёт "Твиттер" с 12,6 тыс. подписчиков, где рассказывает о своих буднях. Экс-мэр научилась радоваться простым вещам: обеду с коллегами, хорошо выполненной работе, грядущему выходному. И, несмотря на физическую нагрузку, считает, что сейчас у неё профессия куда приятнее. "Это было беспокойное время", — отметила Анн-Софи, вспоминая о политической карьере.

Я часто испытываю боль в конце дня, но я получаю удовольствие от работы и хорошо сплю по ночам, а это важно

Анн-Софи Херманссон

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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