Lufthansa получила разрешение на рейсы в Россию в облёт Белоруссии
Компания продолжит летать семь раз в неделю в Москву и четыре — в Санкт-Петербург.
Фото © Pixabay
Россия официально разрешила немецкой авиакомпании Lufthansa летать в Москву и Санкт-Петербург в обход территории Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя перевозчика.
"Lufthansa продолжает летать семь раз в неделю в Москву (Домодедово) и четыре — в Санкт-Петербург (Пулково). Изменение маршрутов было одобрено [авиационными] ведомствами", — уточнила собеседница агентства.
Напомним, после инцидента с самолётом Ryanair и задержанием белорусского оппозиционера Романа Протасевича ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС и пригрозили Минску новыми санкциями.
Комментариев: 0