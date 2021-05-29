Бойцы Росгвардии на служебной машине сбили двоих детей на пешеходном переходе. Видео © Соцсети

В городе Новозыбкове Брянской области патрульная машина Росгвардии сбила двух детей на пешеходном переходе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы управления ведомства по региону Андрея Краснопольского.

Момент аварии попал на видео. На кадрах видно, как автомобиль Росгвардии на полной скорости пролетает регулируемый пешеходный переход и сносит двух мальчиков, которые ехали на самокате. В результате столкновения дети пролетают на несколько метров вперёд.

"В связи с ДТП с участием автомобиля Росгвардии начата служебная проверка, все виновные по её результатам будут наказаны, в отношении них будут приняты меры дисциплинарного и другого воздействия. Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту ДТП. В момент случившегося сотрудники [Росгвардии] находились при исполнении", — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что один из мальчиков доставлен в Брянскую областную больницу, где ему оказали экстренную медицинскую помощь. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Второго пострадавшего доставили в ЦРБ города Новозыбкова, ему назначено лечение, самочувствие удовлетворительное. Как стало известно Лайфу, оба сотрудника Росгвардии после инцидента прошли медосвидетельствование, алкоголя не обнаружено. По их словам, они ехали на зелёный сигнал светофора, когда выскочили мальчики.