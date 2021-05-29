В Сочи начался второй день встречи Путина и Лукашенко
Накануне лидеры дружественных государств общались более пяти часов.
Фото © Пресс-служба Кремля
В Сочи продолжилось общение президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Сегодня общение двух президентов продолжается", — приводит его слова ТАСС.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи накануне, 28 мая. Перед началом встречи Путин назвал "всплеском эмоций" события вокруг республики после инцидента с лайнером Ryanair. А Лукашенко заявил Путину, что ситуацию в Белоруссии пытаются "раскачать" до уровня августа прошлого года. При этом белорусский президент захватил на переговоры в Сочи доказательства, что за скандалом вокруг экстренной посадки борта Ryanair якобы скрывалась попытка дестабилизации в республике. Их переговоры продолжались более пяти часов.
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