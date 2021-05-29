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В Сочи начался второй день встречи Путина и Лукашенко

Накануне лидеры дружественных государств общались более пяти часов.

29 мая, 13:20
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65699/photos/65762" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба Кремля</a></p>

Фото © Пресс-служба Кремля

В Сочи продолжилось общение президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Сегодня общение двух президентов продолжается", — приводит его слова ТАСС.

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Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи накануне, 28 мая. Перед началом встречи Путин назвал "всплеском эмоций" события вокруг республики после инцидента с лайнером Ryanair. А Лукашенко заявил Путину, что ситуацию в Белоруссии пытаются "раскачать" до уровня августа прошлого года. При этом белорусский президент захватил на переговоры в Сочи доказательства, что за скандалом вокруг экстренной посадки борта Ryanair якобы скрывалась попытка дестабилизации в республике. Их переговоры продолжались более пяти часов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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