Спецборт с первой группой российских дипломатов вылетел из Праги в Москву

Спецборт лётного отряда "Россия" с первой группой из 54 сотрудников Посольства РФ в Чехии вылетел из Праги в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь российской дипмиссии Николай Брякин.

"Первая группа, состоящая из 54 попавших по инициативе чешской стороны под сокращение сотрудников Посольства РФ в Праге, вместе с членами семей покинула территорию Чехии", — приводит его слова ТАСС.