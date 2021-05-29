Спецборт с первой группой российских дипломатов вылетел из Праги в Москву
Вторая группа должна вернуться на родину 31 мая, после чего Посольство РФ будет приведено в паритетное состояние с чешской дипмиссией в Москве.
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Спецборт лётного отряда "Россия" с первой группой из 54 сотрудников Посольства РФ в Чехии вылетел из Праги в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь российской дипмиссии Николай Брякин.
"Первая группа, состоящая из 54 попавших по инициативе чешской стороны под сокращение сотрудников Посольства РФ в Праге, вместе с членами семей покинула территорию Чехии", — приводит его слова ТАСС.
Пресс-секретарь уточнил, что вторая группа покинет Чехию в понедельник, 31 мая. После этого штат сотрудников Посольства РФ будет приведён в паритетное состояние с чешской дипмиссией в Москве. С 1 июня в дипмиссиях разрешено работать семи дипломатам, 25 командированным административно-техническим служащим и 19 принятым на местах сотрудникам.
Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов из-за взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. По версии чешской стороны, к данному инциденту могут быть причастны российские спецслужбы. Позже президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. Однако чешские спецслужбы, путаясь в показаниях, продолжают выдвигать всё новые и новые версии.
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