Появилось видео с моментом смертельного столкновения электросамокатчика с внедорожником в Химках

Столкновение электросамоката с внедорожником в Химках, в результате которого умер мужчина, попало на видео. Ролик опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, что мужчина на самокате едет по проезжей части на большой скорости. В этот момент автомобиль с полосы встречного движения начинает поворачивать налево к подъездной дорожке. Вероятно, запаниковав, погибший резко нажимает на тормоза и по инерции перелетает через руль вперёд. Он сильно ударяется головой о заднюю часть машины. Пострадавший умер на месте.