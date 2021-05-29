Появилось видео с моментом смертельного столкновения электросамокатчика с внедорожником в Химках
Погибший резко затормозил, когда увидел движущийся на него автомобиль, перелетел через руль и ударился головой о заднюю часть машины.
Появилось видео с моментом смертельного столкновения электросамокатчика с внедорожником в Химках. Видео © Соцсети
Столкновение электросамоката с внедорожником в Химках, в результате которого умер мужчина, попало на видео. Ролик опубликовали в соцсетях.
На кадрах видно, что мужчина на самокате едет по проезжей части на большой скорости. В этот момент автомобиль с полосы встречного движения начинает поворачивать налево к подъездной дорожке. Вероятно, запаниковав, погибший резко нажимает на тормоза и по инерции перелетает через руль вперёд. Он сильно ударяется головой о заднюю часть машины. Пострадавший умер на месте.
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Напомним, изначально сообщалось, что ДТП произошло, когда внедорожник сдавал назад. За рулём автомобиля находился 32-летний Давид Ч. По данным Лайфа, он нарушал ПДД всего четыре раза.
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