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Появилось видео с моментом смертельного столкновения электросамокатчика с внедорожником в Химках

Погибший резко затормозил, когда увидел движущийся на него автомобиль, перелетел через руль и ударился головой о заднюю часть машины.

29 мая, 13:36

Появилось видео с моментом смертельного столкновения электросамокатчика с внедорожником в Химках. Видео © Соцсети

Столкновение электросамоката с внедорожником в Химках, в результате которого умер мужчина, попало на видео. Ролик опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, что мужчина на самокате едет по проезжей части на большой скорости. В этот момент автомобиль с полосы встречного движения начинает поворачивать налево к подъездной дорожке. Вероятно, запаниковав, погибший резко нажимает на тормоза и по инерции перелетает через руль вперёд. Он сильно ударяется головой о заднюю часть машины. Пострадавший умер на месте.

За 10 минут до смерти звонил родителям: Лайф узнал подробности гибели электросамокатчика после столкновения с внедорожником в Химках

За 10 минут до смерти звонил родителям: Лайф узнал подробности гибели электросамокатчика после столкновения с внедорожником в Химках

Напомним, изначально сообщалось, что ДТП произошло, когда внедорожник сдавал назад. За рулём автомобиля находился 32-летний Давид Ч. По данным Лайфа, он нарушал ПДД всего четыре раза.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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