Лайф узнал о состоянии рухнувшей с балкона пары в Петербурге

Ольга В. и Евгений К., которые рухнули с балкона третьего этажа в Санкт-Петербурге во время ссоры, находятся в тяжёлом состоянии. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчина находится в очень плохом состоянии, в себя он ещё не приходил. Женщина также в тяжёлом состоянии. После прибытия в больницу её сразу же отправили на операцию. При этом, по словам собеседника Лайфа, у обоих были проблемы с алкоголем. На этой почве Ольга и Евгений часто ссорились.