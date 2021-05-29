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Лайф узнал о состоянии рухнувшей с балкона пары в Петербурге

Их доставили в одну из городских больниц. Женщину экстренно отправили на операцию.

29 мая, 13:43
<p>Фото © <a href="https://vk.com/extra_call" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK/Экстренный вызов Санкт-Петербург</a></p>

Фото © VK/Экстренный вызов Санкт-Петербург

Ольга В. и Евгений К., которые рухнули с балкона третьего этажа в Санкт-Петербурге во время ссоры, находятся в тяжёлом состоянии. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчина находится в очень плохом состоянии, в себя он ещё не приходил. Женщина также в тяжёлом состоянии. После прибытия в больницу её сразу же отправили на операцию. При этом, по словам собеседника Лайфа, у обоих были проблемы с алкоголем. На этой почве Ольга и Евгений часто ссорились.

В Петербурге пьяная пара вывалилась с балкона третьего этажа в ходе бурной ссоры

В Петербурге пьяная пара вывалилась с балкона третьего этажа в ходе бурной ссоры

Ранее Лайф рассказывал, как мужчина под наркотическим опьянением забрался под кассу в супермаркете, с жуткими криками метался из стороны в сторону и бил бутылки, а после этого скончался.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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