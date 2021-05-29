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В МИД РФ разъяснили новые правила выдачи загранпаспортов

Захарова отметила, что порядок оформления документа для проживающих за рубежом россиян не изменился.

29 мая, 14:04
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Несмотря на информацию, распространяемую некоторыми СМИ, никаких изменений в порядке выдачи загранпаспортов проживающим за рубежом россиянам не произошло. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.

"В связи с появившимися в последнее время в СМИ сообщениями о якобы изменившемся порядке оформления заграничных паспортов гражданам, проживающим за пределами территории РФ, хотели бы сообщить, что порядок оформления и выдачи заграничных паспортов установлен Федеральным законом от 15.08.1996 г. № 114-ФЗ "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ", — сказала она.

По её словам, МИД России и российские консульские загранучреждения делают всё возможное для своевременной выдачи согражданам заграничных паспортов. Она также добавила, что возникшее недопонимание связано с тем, что некоторые издательства недостаточно тщательно изучили регламент МВД России по предоставлению услуги по оформлению заграничных паспортов на территории РФ.

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Напомним, что в России с 30 мая вступают в силу новые правила выдачи заграничных паспортов. При этом сообщалось, что, согласно изменениям, проживающие за рубежом россияне теперь обязаны ездить за документом на родину.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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