Митрополит Иларион заявил об искусственном происхождении коронавируса

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) заявил, что коронавирус имеет искусственное происхождение. Таким мнением он поделился в эфире телеканала "Россия 24".

"Я думаю, что этот вирус имеет искусственное происхождение и что те же силы, которые его запустили, они же заинтересованы и в том, чтобы развивалась антипрививочная кампания", — сказал священнослужитель.

Он подчеркнул, что это его частное мнение, а не официальная позиция Русской православной церкви. Митрополит также отметил, что многие люди, которые не сталкивались с болезнью, не понимают, что риск для здоровья от неё намного сильнее, чем от прививки. По словам священнослужителя, против вакцин выступают многие блогеры, проводится целая информационная кампания, которая, к сожалению, воздействует на умы людей, и многие отказываются делать прививки.