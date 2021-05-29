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Митрополит Иларион заявил об искусственном происхождении коронавируса

По словам священнослужителя, его запустили те же силы, которые сейчас заинтересованы в развитии антипрививочной кампании.

29 мая, 14:22
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) заявил, что коронавирус имеет искусственное происхождение. Таким мнением он поделился в эфире телеканала "Россия 24".

"Я думаю, что этот вирус имеет искусственное происхождение и что те же силы, которые его запустили, они же заинтересованы и в том, чтобы развивалась антипрививочная кампания", — сказал священнослужитель.

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Он подчеркнул, что это его частное мнение, а не официальная позиция Русской православной церкви. Митрополит также отметил, что многие люди, которые не сталкивались с болезнью, не понимают, что риск для здоровья от неё намного сильнее, чем от прививки. По словам священнослужителя, против вакцин выступают многие блогеры, проводится целая информационная кампания, которая, к сожалению, воздействует на умы людей, и многие отказываются делать прививки.

Ранее Лайф рассказывал, что в марте патриарх Кирилл сделал прививку от коронавируса. Глава РПЦ выбрал для защиты от ковида "одну из российских вакцин" и "чувствует себя очень хорошо".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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