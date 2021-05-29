Китайский космический грузовик "Тяньчжоу-2" успешно вышел на орбиту

Китайский космический грузовой корабль "Тяньчжоу-2" успешно выведен на заданную орбиту. Далее он должен состыковаться с базовым модулем космической станции "Тяньхэ", говорится в сообщении Китайской программы пилотируемых полётов.

"Через 604 секунды после запуска грузовой корабль успешно отделился от ракеты и вышел на заданную орбиту, запуск признан успешным", — говорится в сообщении.

"Тяньчжоу-2" был запущен в 20:55 по местному времени (15:55 мск) с космодрома Вэньчан при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-7".​​​​​​ Изначально запуск планировалось провести 19 мая, однако из-за возникших технических неполадок было принято решение перенести его на субботу, 29 мая.