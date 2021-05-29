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Китайский космический грузовик "Тяньчжоу-2" успешно вышел на орбиту

Пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-7" с аппаратом состоялся в 15:55 мск с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.

29 мая, 14:29
<p>Фото © Luo Yunfei / China News Service via Getty Images</p>

Фото © Luo Yunfei / China News Service via Getty Images

Китайский космический грузовой корабль "Тяньчжоу-2" успешно выведен на заданную орбиту. Далее он должен состыковаться с базовым модулем космической станции "Тяньхэ", говорится в сообщении Китайской программы пилотируемых полётов.

"Через 604 секунды после запуска грузовой корабль успешно отделился от ракеты и вышел на заданную орбиту, запуск признан успешным", — говорится в сообщении.

"Тяньчжоу-2" был запущен в 20:55 по местному времени (15:55 мск) с космодрома Вэньчан при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-7".​​​​​​ Изначально запуск планировалось провести 19 мая, однако из-за возникших технических неполадок было принято решение перенести его на субботу, 29 мая.

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Ранее китайская автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" успешно приземлилась на поверхность Марса. Входящий в состав миссии марсоход "Чжужун" в ближайшее время начнёт брать пробы грунта, а также исследовать ионосферу и климат Красной планеты. Он будет работать в течение 92 земных суток.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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