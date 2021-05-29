Кейт Миддлтон сделала прививку от коронавируса

Кейт Миддлтон последняя из королевской семьи привилась от коронавируса. Об этом она сообщила в "Твиттере", отметив большой вклад тех, кто причастен к вакцинации.

"Вчера я получила первую дозу прививки от CoViD-19 <...> Я очень благодарна всем, кто причастен к организации вакцинации. Благодарю за всё, что вы делаете", — написала герцогиня Кембриджская.

Пока Миддлтон сделали только первую прививку. За девять дней до этого вакцинацию прошёл её муж принц Уильям.