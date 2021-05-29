Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Кейт Миддлтон сделала прививку от коронавируса

Герцогиня Кембриджская получила первую дозу препарата, в то время как остальные члены королевской семьи уже полностью прошли вакцинацию.

29 мая, 14:39
<p>Фото © Pool / Samir Hussein / WireImage</p>

Фото © Pool / Samir Hussein / WireImage

Кейт Миддлтон последняя из королевской семьи привилась от коронавируса. Об этом она сообщила в "Твиттере", отметив большой вклад тех, кто причастен к вакцинации.

"Вчера я получила первую дозу прививки от CoViD-19 <...> Я очень благодарна всем, кто причастен к организации вакцинации. Благодарю за всё, что вы делаете", — написала герцогиня Кембриджская.

Иммунитет после вакцинации от ковида может быть эффективнее, чем естественный

Иммунитет после вакцинации от ковида может быть эффективнее, чем естественный

Пока Миддлтон сделали только первую прививку. За девять дней до этого вакцинацию прошёл её муж принц Уильям.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал переболевшим коронавирусом сделать прививку от CoViD-19 через несколько месяцев после заражения. По словам специалистов ведомства, случаи заражения после вакцинации встречаются довольно редко.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали трогательное видео в честь 10-летия свадьбы

29 апреля, 21:26

В Роспотребнадзоре объяснили необходимость вакцинации для переболевших ковидом

вчера в 08:27

Четыре человека погибли и 13 пострадали при взрыве университетского автобуса в Афганистане

сегодня в 14:34

Плей-офф всё ближе: Сборная России обыграла Швейцарию на ЧМ по хоккею

сегодня в 15:16

В Чёрном море близ Туапсе появилось новое нефтяное пятно

сегодня в 15:13

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1