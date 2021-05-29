Минобороны РФ продлило приём документов в суворовские, нахимовские и кадетские училища
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин
Вступительные испытания будут проводиться в очном формате на территории довузовских организаций.
Приём документов для поступления в суворовские, нахимовские и кадетские училища продлили до 10 июня. Такое решение принял министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщили в пресс-службе ведомства.
Сроки 2021 года были специальным решением и сейчас не являются ориентиром. Актуальные сроки поступления в Суворовское училище и действующий порядок Life.ru собрал здесь.
"Принято решение о продлении приёма личных дел кандидатов на поступление в довузовские образовательные организации Минобороны России до 10 июня 2021 года", — сказано в записи.
Отмечается, что такое решение принято после многочисленных обращений граждан. Это в том числе связано с подготовкой необходимых медицинских документов для учеников. Также в Минобороны уточнили, что вступительные испытания пройдут очно на территории училищ. Дополнительные выездные приёмные комиссии пансионов воспитанниц будут направлены во Владивосток, Екатеринбург, Калининград, Краснодар, Новосибирск и Самару.
Ранее Шойгу назвал Российскую армию самой современной в мире. Показатели актуальности разработок очень высоки как в стратегических ядерных силах, так и в других видах ВС.