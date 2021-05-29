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Минобороны РФ продлило приём документов в суворовские, нахимовские и кадетские училища

Вступительные испытания будут проводиться в очном формате на территории довузовских организаций.

29 мая, 14:52
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Приём документов для поступления в суворовские, нахимовские и кадетские училища продлили до 10 июня. Такое решение принял министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Принято решение о продлении приёма личных дел кандидатов на поступление в довузовские образовательные организации Минобороны России до 10 июня 2021 года", — сказано в записи.

Отмечается, что такое решение принято после многочисленных обращений граждан. Это в том числе связано с подготовкой необходимых медицинских документов для учеников. Также в Минобороны уточнили, что вступительные испытания пройдут очно на территории училищ. Дополнительные выездные приёмные комиссии пансионов воспитанниц будут направлены во Владивосток, Екатеринбург, Калининград, Краснодар, Новосибирск и Самару.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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