Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 мая 2021, 17:52

Минобороны РФ продлило приём документов в суворовские, нахимовские и кадетские училища

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Вступительные испытания будут проводиться в очном формате на территории довузовских организаций.

Приём документов для поступления в суворовские, нахимовские и кадетские училища продлили до 10 июня. Такое решение принял министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сроки 2021 года были специальным решением и сейчас не являются ориентиром. Актуальные сроки поступления в Суворовское училище и действующий порядок Life.ru собрал здесь.

"Принято решение о продлении приёма личных дел кандидатов на поступление в довузовские образовательные организации Минобороны России до 10 июня 2021 года", — сказано в записи.

Отмечается, что такое решение принято после многочисленных обращений граждан. Это в том числе связано с подготовкой необходимых медицинских документов для учеников. Также в Минобороны уточнили, что вступительные испытания пройдут очно на территории училищ. Дополнительные выездные приёмные комиссии пансионов воспитанниц будут направлены во Владивосток, Екатеринбург, Калининград, Краснодар, Новосибирск и Самару.

Шойгу предложил провести Большую всероссийскую спартакиаду юнармейцев
Шойгу предложил провести Большую всероссийскую спартакиаду юнармейцев

Ранее Шойгу назвал Российскую армию самой современной в мире. Показатели актуальности разработок очень высоки как в стратегических ядерных силах, так и в других видах ВС.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Сергей Шойгу
  • Образование
  • Общество
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar