Минобороны РФ продлило приём документов в суворовские, нахимовские и кадетские училища

Вступительные испытания будут проводиться в очном формате на территории довузовских организаций.

Приём документов для поступления в суворовские, нахимовские и кадетские училища продлили до 10 июня. Такое решение принял министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сроки 2021 года были специальным решением и сейчас не являются ориентиром. Актуальные сроки поступления в Суворовское училище и действующий порядок Life.ru собрал здесь.

"Принято решение о продлении приёма личных дел кандидатов на поступление в довузовские образовательные организации Минобороны России до 10 июня 2021 года", — сказано в записи.

Отмечается, что такое решение принято после многочисленных обращений граждан. Это в том числе связано с подготовкой необходимых медицинских документов для учеников. Также в Минобороны уточнили, что вступительные испытания пройдут очно на территории училищ. Дополнительные выездные приёмные комиссии пансионов воспитанниц будут направлены во Владивосток, Екатеринбург, Калининград, Краснодар, Новосибирск и Самару.