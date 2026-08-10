Как поступить в Суворовское училище: после какого класса берут, экзамены и документы

Президент России Владимир Путин 10 августа 2026 года встретился в Улан-Удэ с восьмиклассником Вячеславом Казекиным. Школьник рассказал, что мечтает стать военным лётчиком и хочет попасть в Иркутское Суворовское военное училище. Он попросил президента помочь с зачислением, на что Путин ответил: «Решим».

Но попасть в Суворовское училище в обычном порядке можно далеко не из любого класса. Более того, правила отличаются в зависимости от того, кому подчиняется учебное заведение — Министерству обороны или МВД.

Life.ru собрал актуальный список Суворовских училищ России в 2026 году, выяснил, в каких городах они находятся и какое училище выбрать будущему суворовцу.

Как поступить в Суворовское училище в 2026 году

Суворовские военные училища — государственные общеобразовательные учреждения с круглосуточным пребыванием воспитанников. Ребята получают обычное школьное образование, но одновременно живут по установленному распорядку, занимаются физической подготовкой и осваивают дополнительные дисциплины.

Главное, что нужно знать родителям: единого правила «в Суворовское принимают с такого-то возраста» для всех заведений нет. Нужно сначала определить конкретное училище и ведомство, которому оно подчиняется.

Для суворовских училищ Минобороны с апреля 2025 года действует новый порядок приёма, утверждённый приказом министра обороны №161. Приём проводится на конкурсной основе среди несовершеннолетних граждан России, подходящих по возрасту, уровню образования и состоянию здоровья.

Во время торжественной церемонии выпуска воспитанников Московского суворовского военного училища. Фото © Артем Геодакян/ТАСС

У суворовских училищ МВД действует отдельный порядок — приказ МВД №350 от 4 июня 2025 года. Поэтому правила поступления в СВУ Минобороны и СВУ МВД нельзя смешивать.

После какого класса берут в Суворовское училище

Суворовские училища Минобороны

Основной набор во многие Суворовские училища Министерства обороны сейчас проводится после 4-го класса — в 5-й класс.

Например, на официальной странице Иркутского Суворовского военного училища указано, что ежегодно туда принимают 60 детей в пятые классы из числа окончивших четвёртый класс. При создании училища в 2023 году был проведён разовый набор сразу в 5–7-е классы, но дальнейшее комплектование предусмотрено за счёт новых пятых классов.

В Московском Суворовском военном училище набор 2026 года также проводился только в 5-й класс.

Поэтому родителям нельзя ориентироваться только на общее название «Суворовское училище». Нужно открыть раздел «Поступающим» именно выбранного СВУ и посмотреть, в какие классы объявлен набор в конкретном году.

Участник конкурсных вступительных испытаний на поступление в Московское суворовское военное училище во время сдачи нормативов по физической подготовке. Фото © Сергей Карпухин/ТАСС

Можно ли поступить в Суворовское училище после 8-го класса

Да, но речь может идти уже о суворовских училищах МВД.

По действующему порядку МВД в Суворовское военное училище с трёхлетним сроком обучения могут поступать кандидаты, которые в год поступления окончили восемь классов и соответствуют установленным требованиям по возрасту, здоровью и другим параметрам. Правила такого приёма установлены приказом МВД №350.

После какого класса поступают в Суворовское училище Минобороны и МВД. Инфографика Life.ru

Именно поэтому запрос «как поступить в Суворовское училище после 8 класса» нельзя сводить к одному ответу: сначала необходимо понять, о каком ведомстве идёт речь.

Можно ли поступить в Суворовское училище после 9-го класса

Обычный набор после девятого класса характерен далеко не для всех Суворовских училищ.

В системе МВД правила предусматривают возможность дополнительного приёма при наличии вакантных мест и соответствующего решения ведомства. Однако это не означает, что набор в 10-й класс открывается ежегодно во всех СВУ. Информацию нужно проверять в приёмной комиссии конкретного училища перед каждой кампанией.

В Иркутском СВУ Минобороны, куда хочет поступить Вячеслав Казекин, официальный порядок обычного ежегодного набора предусматривает комплектование пятого класса. Поэтому просьба восьмиклассника Путину фактически касается ситуации, выходящей за рамки стандартной ежегодной схемы поступления в это училище.

Какие требования для поступления в Суворовское училище

Для поступления в СВУ Минобороны кандидат должен:

быть несовершеннолетним гражданином России;

иметь образование, соответствующее классу поступления;

подходить по возрасту;

соответствовать требованиям по состоянию здоровья;

предоставить установленный пакет документов;

пройти конкурсные вступительные испытания;

пройти оценку психологической готовности;

подтвердить необходимый уровень физической подготовки.

Приём является конкурсным: одного желания ребёнка и правильно оформленных документов недостаточно.

Суворовец на занятии по робототехнике. Фото © Артем Геодакян/ТАСС

Какие документы нужны для поступления в Суворовское училище

Для СВУ Министерства обороны родители или законные представители формируют личное дело кандидата.

В него, в частности, входят:

заявление родителей или законных представителей;

заявление самого кандидата;

копия свидетельства о рождении;

копии страниц паспорта, если ребёнку уже исполнилось 14 лет;

автобиография кандидата;

копия личного дела школьника;

сведения об успеваемости;

педагогическая и психологическая характеристики;

фотографии;

копия полиса ОМС;

медицинские документы и заключения врачей;

сведения о прививках;

документ о регистрации по месту жительства или пребывания;

документы родителей;

документы, подтверждающие право на льготы, если такое право есть.

Точный перечень лучше сверять с сайтом выбранного училища непосредственно перед подачей: медицинская часть личного дела особенно объёмная. Требования к документам установлены действующим порядком Минобороны.

Когда подавать документы в Суворовское училище

В ходе приёмной кампании Минобороны документы подаются весной. Например, Московское СВУ в 2026 году принимало личные дела кандидатов с 15 апреля по 1 июня.

После проверки документов кандидатов допускают к вступительным испытаниям.

На 10 августа 2026 года основная приёмная кампания этого года уже практически завершена: конкурсные списки по действующему порядку передаются в центральную приёмную комиссию до 25 июля. Поэтому семьям, которые только сейчас решили поступать, в большинстве случаев разумнее уже готовиться к следующей кампании и следить за объявлениями выбранного училища.

Какие экзамены нужно сдавать в Суворовское училище

Для Суворовских училищ Министерства обороны предусмотрены вступительные испытания по:

русскому языку;

математике;

иностранному языку.

Кроме результатов предметных испытаний учитываются психологическая готовность ребёнка, уровень его физической подготовленности, а также общественные, творческие и спортивные достижения.

То есть поступление в Суворовское училище — это не один экзамен и не простая проверка школьного табеля. Кандидат проходит сразу несколько этапов отбора.

В Суворовских училищах МВД система отличается: для поступающих после восьмого класса предусмотрены испытания по русскому языку, математике и физической культуре. Порядок регулируется отдельным приказом МВД.

Нормативы для поступления в Суворовское училище

Физическая подготовка — полноценная часть конкурсного отбора.

Например, для поступающих в Московское Суворовское военное училище опубликованы следующие нормативы:

Нормативы для поступления в Суворовское училище: подтягивание и бег. Инфографика Life.ru

Эти цифры стоит использовать именно как ориентир: перед поступлением нужно проверить нормативы выбранного училища и возрастной категории кандидата.

Готовиться к физическому испытанию лучше заранее. За несколько недель резко подтянуть результаты по бегу и подтягиваниям значительно сложнее, чем постепенно повысить выносливость в течение учебного года.

Какое здоровье нужно для поступления в Суворовское училище

Для поступления в училища Минобороны кандидат должен быть годен по состоянию здоровья и относиться к I или II группе здоровья. Медицинские документы анализирует приёмная комиссия, а к проверке физической подготовленности допускают только кандидатов, соответствующих установленным медицинским требованиям.

Поэтому вопрос «возьмут ли в Суворовское училище с плохим зрением, аллергией, сколиозом или другим заболеванием» нельзя надёжно решить по советам в Интернете. Значение имеют конкретный диагноз, степень нарушения и результаты медицинского обследования.

Если у ребёнка есть хроническое заболевание, вопрос здоровья лучше выяснить до начала подготовки полного личного дела, сверившись с медицинскими требованиями выбранного СВУ.

Можно ли поступить в Суворовское училище с тройками

Само наличие одной тройки в школьном табеле не означает автоматический запрет на подачу документов в СВУ Минобороны. Однако поступление проходит на конкурсной основе, а при отборе оцениваются знания кандидата и его достижения.

Поэтому хорошая успеваемость существенно повышает шансы, но главное на конкурсном этапе — выполнить требования училища и успешно пройти вступительные испытания.

Какие есть льготы при поступлении в Суворовское училище

Российское законодательство предусматривает преимущественное право на зачисление для ряда категорий детей. К ним относятся, в частности, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также некоторые категории детей военнослужащих, сотрудников силовых ведомств и других лиц, перечисленных в законе «Об образовании».

Для отдельных категорий предусмотрены особые правила поступления, вплоть до приёма без вступительных испытаний при соблюдении установленных законом условий.

Но льгота не применяется автоматически — право на неё необходимо подтвердить документами, которые прикладываются к личному делу кандидата.

Берут ли девочек в Суворовское училище

Это зависит от конкретного учебного заведения.

Например, Московское Суворовское военное училище в правилах приёма на 2026 год прямо указало, что набор проводится в пятый класс среди мальчиков, девочки в училище не принимаются.

Поэтому родителям девочки необходимо смотреть правила конкретного довузовского образовательного учреждения Минобороны, а не ориентироваться на требования любого СВУ.

Сколько стоит обучение в Суворовском училище

Обучение в Суворовских военных училищах Минобороны не является аналогом платной частной школы. Воспитанники находятся на государственном обеспечении.

Например, Северо-Кавказское СВУ прямо указывает, что его обучающиеся находятся на полном государственном обеспечении, а Уссурийское СВУ сообщает, что оно включает в том числе проживание воспитанников на территории училища.

Как поступить в Суворовское училище: пошаговая инструкция

Шаг 1. Выбрать училище.

Сначала нужно решить, интересует семью СВУ Минобороны или МВД, а затем проверить, в какой класс конкретное заведение объявляет набор.

Шаг 2. Проверить возраст и класс ребёнка.

Если речь идёт о СВУ Минобороны, основной набор во многих училищах проводится после четвёртого класса. В системе МВД существуют программы поступления после восьмого класса.

Шаг 3. Заранее проверить здоровье.

Медицинский отбор — обязательная часть поступления, поэтому откладывать обследования на последние недели перед подачей документов не стоит.

Шаг 4. Подготовить личное дело.

Понадобятся школьные, медицинские и личные документы кандидата и его родителей.

Шаг 5. Подать документы в срок.

Приёмная кампания начинается весной. Точные даты ежегодно нужно проверять на официальном сайте училища.

Шаг 6. Подготовиться к экзаменам.

Для СВУ Минобороны это русский язык, математика и иностранный язык, а также физическая и психологическая подготовка.

Шаг 7. Пройти конкурс.

Зачисление зависит от результатов всех этапов отбора и количества мест.

Частые вопросы о поступлении в Суворовское училище

Со скольких лет берут в Суворовское училище?

Единой цифры для всех СВУ нет. Возраст кандидата должен соответствовать классу, в который ведётся набор. В большинстве рассматриваемых СВУ Минобороны основной набор идёт после четвёртого класса — соответственно, речь обычно идёт о возрасте примерно 10–11 лет. Окончательное значение имеют правила конкретного училища.

Можно ли поступить в Суворовское училище после 4-го класса?

Да. Это основной вариант поступления во многие Суворовские училища Министерства обороны: ребёнок заканчивает четвёртый класс и участвует в конкурсе в пятый.

Можно ли поступить после 5-го, 6-го или 7-го класса?

Не во всякое училище. Если конкретное СВУ объявило набор только в пятый класс, обычного набора в 6–8-е классы не будет. Например, в Иркутском СВУ после стартового комплектования училища последующие наборы предусмотрены в пятые классы.

Можно ли поступить после 8-го класса?

Да, такая схема есть в Суворовских училищах МВД. Для СВУ Минобороны необходимо отдельно проверять объявленный набор конкретного учреждения.

Можно ли поступить после 9-го класса?

Иногда такая возможность возникает при дополнительном наборе или наличии свободных мест, но считать поступление после девятого класса стандартным правилом для всех Суворовских училищ нельзя.

Нужно ли сдавать ЕГЭ или ОГЭ для поступления в Суворовское училище?

При поступлении ребёнок проходит собственные конкурсные испытания училища. В СВУ Минобороны это русский язык, математика и иностранный язык плюс оценка психологической и физической готовности.

Гарантирует ли окончание Суворовского училища поступление в военный вуз?

Нет. Суворовское училище даёт ребёнку образование и серьёзную довузовскую подготовку, но после выпуска дальнейшее поступление проходит по установленным для выбранного вуза правилам.