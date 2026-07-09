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9 июля, 08:21

Россиянам раскрыли, каким должен быть курс начальной военной подготовки в школах

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В школах могут вернуть начальную военную подготовку (НВП) — она исчезла ещё в конце СССР. Военэксперт Андрей Кошкин в беседе с «Ридусом» поддержал такую идею, поскольку НВП воспитает патриотизм и чувство долга.

Теперь НВП планируют ввести вместо курса ОБЗР, разделив на два предмета: «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Оба станут обязательными.

«Надо сызмальства, в том числе и в школе, системно давать знания, которые позволят стать надёжным защитником в современных условиях», — утверждает Кошкин.

Он предложил сосредоточиться на современных конфликтах и новых технологиях, например, управлении БПЛА. Раньше учили разбирать автомат и стрелять, но дронов не было — теперь их изучение должно стать частью программы.

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С нового учебного года доля начальной военной подготовки в предмете «Основы безопасности и защиты Родины» вырастет с 20% до 50% — за счёт изучения дронов и учебных сборов. Также в школах появится новый предмет — «Духовно-нравственная культура России» с 83 героями, включая участников СВО, о которых снимут фильмы.

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Владимир Озеров
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