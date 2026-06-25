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Регион
25 июня, 12:55

В школах увеличат часы на начальную военную подготовку за счёт изучения БПЛА

Обложка © ТАСС / Николай Михальченко

Обложка © ТАСС / Николай Михальченко

С нового учебного года часы на начальную военную подготовку в предмете «Основы безопасности и защиты Родины» в школах увеличат до 50% за счёт изучения беспилотников и проведения учебных сборов. Сейчас на это на уроках отводится около 20% времени, напомнил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Особое внимание уделяется вопросам патриотического воспитания и подготовки молодёжи. Для учащихся 6-11-х классов введён предмет «Основы безопасности и защиты Родины», в рамках которого около 20% учебного времени отводится на начальную военную подготовку. С 1 сентября её доля будет увеличена до 50%», — анонсировал Кравцов.

Кроме того, в школах России в грядущем учебном году появится новый предмет — «Духовно-нравственная культура России». Для него отобрали 83 героя, включая участников спецоперации на Украине, о которых снимут документальные фильмы для показа на уроках.

Минпросвещения подготовит единые учебники по всем предметам для школьников
Минпросвещения подготовит единые учебники по всем предметам для школьников

Ранее стало известно, что Минпросвещения готовит обновление школьной программы для старших классов. Новый стандарт начнёт действовать с 1 сентября 2027 года. Главное изменение — отказ от обязательного углублённого изучения двух предметов. Раньше старшеклассники должны были выбирать дисциплины для углублённой подготовки, а теперь смогут учиться всему на базовом уровне.

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Наталья Афонина
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