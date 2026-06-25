В школах увеличат часы на начальную военную подготовку за счёт изучения БПЛА

С нового учебного года часы на начальную военную подготовку в предмете «Основы безопасности и защиты Родины» в школах увеличат до 50% за счёт изучения беспилотников и проведения учебных сборов. Сейчас на это на уроках отводится около 20% времени, напомнил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Особое внимание уделяется вопросам патриотического воспитания и подготовки молодёжи. Для учащихся 6-11-х классов введён предмет «Основы безопасности и защиты Родины», в рамках которого около 20% учебного времени отводится на начальную военную подготовку. С 1 сентября её доля будет увеличена до 50%», — анонсировал Кравцов.

Кроме того, в школах России в грядущем учебном году появится новый предмет — «Духовно-нравственная культура России». Для него отобрали 83 героя, включая участников спецоперации на Украине, о которых снимут документальные фильмы для показа на уроках.

Ранее стало известно, что Минпросвещения готовит обновление школьной программы для старших классов. Новый стандарт начнёт действовать с 1 сентября 2027 года. Главное изменение — отказ от обязательного углублённого изучения двух предметов. Раньше старшеклассники должны были выбирать дисциплины для углублённой подготовки, а теперь смогут учиться всему на базовом уровне.