В российских школах с 2027 года изменится программа для старших классов

Минпросвещения России готовит масштабное обновление образовательной программы для старших классов. Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью РИА «Новости», новый федеральный государственный образовательный стандарт начнёт действовать с 1 сентября 2027 года.

Одним из главных нововведений станет отказ от обязательного углублённого изучения двух предметов. Если ранее старшеклассники должны были выбирать дисциплины для углублённой подготовки, то теперь учащиеся смогут проходить весь курс исключительно на базовом уровне.

Также изменения затронут содержание естественно-научных предметов. По словам министра, программы по математике, физике, химии и биологии станут более ориентированными на практическое применение знаний и современные запросы рынка труда.

Кроме того, в перечень обязательных образовательных результатов планируется включить навыки работы с технологиями искусственного интеллекта. Ожидается, что проект обновлённого стандарта будет утверждён уже в июле.

Как отметил Кравцов, цель реформы — сделать школьное образование более прикладным и адаптированным к современным условиям.

Ранее Life.ru рассказывал, что Минпросвещения России не рассматривает изменения продолжительности школьного обучения. В ведомстве считают, что действующая система, предусматривающая 11 лет учёбы, остаётся наиболее сбалансированной и соответствует современным образовательным задачам.