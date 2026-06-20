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Регион
19 июня, 21:54

Арабский язык в школах России начнут преподавать с 1 сентября 2026 года

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российские школьники начнут изучать арабский язык по новой программе с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время встречи с министром просвещения Объединённых Арабских Эмиратов Сарой бинт Юсеф Аль-Амири и чрезвычайным и полномочным послом ОАЭ в России Мохаммадом Ахмадом Альджабером.

«Три года у нас проводится олимпиада по арабскому языку, утверждена программа изучения арабского языка в российских школах, которая начнёт действовать с 1 сентября нового учебного года»,сказал Кравцов.

Глава ведомства также рассказал о культурном обмене. Российские специалисты подготовили и перевели на арабский язык народные сказки, книгу о России и произведения отечественных писателей. Эти издания уже передали партнёрам в ОАЭ.

Кравцов отметил, что программа школьного обмена работает активно. Эмиратские школьники ежегодно приезжают в Россию, а российские ученики посещают ОАЭ. Также идёт подготовка учащихся из Эмиратов к олимпиадам по физике.

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Лия Мурадьян
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