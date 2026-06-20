Арабский язык в школах России начнут преподавать с 1 сентября 2026 года

Российские школьники начнут изучать арабский язык по новой программе с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время встречи с министром просвещения Объединённых Арабских Эмиратов Сарой бинт Юсеф Аль-Амири и чрезвычайным и полномочным послом ОАЭ в России Мохаммадом Ахмадом Альджабером.

«Три года у нас проводится олимпиада по арабскому языку, утверждена программа изучения арабского языка в российских школах, которая начнёт действовать с 1 сентября нового учебного года», — сказал Кравцов.

Глава ведомства также рассказал о культурном обмене. Российские специалисты подготовили и перевели на арабский язык народные сказки, книгу о России и произведения отечественных писателей. Эти издания уже передали партнёрам в ОАЭ.

Кравцов отметил, что программа школьного обмена работает активно. Эмиратские школьники ежегодно приезжают в Россию, а российские ученики посещают ОАЭ. Также идёт подготовка учащихся из Эмиратов к олимпиадам по физике.

Ранее председатель Правительства России Михаил Мишустин заявил, что Россия возвращается к столпам советского образования. Он отметил, что фундаментальное советское образование является уникальным и его невозможно заменить никакими другими системами. Мишустин подчеркнул, что в настоящее время наша страна возвращается к тем принципам и подходам.