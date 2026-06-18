«Возвращаемся к столпам»: Мишустин заявил о незаменимости советского образования

Фундаментальное советское образование является уникальным и его невозможно заменить никакими другими системами. Об этом заявил председатель Правительства России Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий, проходящей в Стрельне.

Мишустин подчеркнул, что в настоящее время наша страна возвращается к тем основополагающим принципам и подходам, которые были заложены выдающимися учёными и создателями мощной образовательной школы, составлявшей гордость советской системы.

«Фундаментальное советское образование никто никогда не отменит и не заменит. Более того, мы возвращаемся к тем столпам, которые заложили наши учёные, те, кто создавал великолепную школу образования», — отметил премьер-министр.

Ранее Life.ru писал, что средний балл Единого государственного экзамена по русскому языку в текущем году вырос до значения 63,06. В основной день проведения экзамена его сдавали почти 662 тысячи участников. В ведомстве также уточнили, что около 376 тысяч выпускников получили результат от 61 балла и выше, что на 56 тысяч человек больше, чем в прошлом году.