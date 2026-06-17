Средний балл на ЕГЭ по русскому языку вырос до 63,06

Средний балл ЕГЭ по русскому языку в этом году поднялся до 63,06. Как сообщили в Рособрнадзоре, обязательный экзамен в основной день сдавали почти 662 тысячи участников.

В ведомстве уточнили, что около 376 тысяч выпускников набрали от 61 балла и выше. Это на 56 тысяч человек больше, чем годом ранее. При этом доля школьников, не преодолевших минимальные пороги, почти не изменилась: 1,2% не набрали 24 балла для получения аттестата, а 3,2% не достигли 36 баллов, необходимых для поступления в вуз.









Также известны результаты и по другим предметам. Средний балл по литературе составил 63,49 против 61,87 в 2025 году, экзамен сдавали почти 18 тысяч человек. По истории средний результат оказался на уровне 57,85, участие приняли более 37 тысяч выпускников. Химию выбрали свыше 45 тысяч школьников, средний балл по предмету составил 58,69.

Ранее Life.ru писал, что школьники начали узнавать свои первые результаты ЕГЭ-2026 по истории, литературе и химии. Основной этап стартовал 1 июня, экзамены проходили в 89 регионах России и в учебных заведениях на территории 49 стран. Всего по этим трём дисциплинам испытания сдавали более 231 тысячи человек.

Кстати, низкие баллы ЕГЭ — не приговор. Абитуриентам советовали рассмотреть региональные вузы: за пределами Москвы и Санкт-Петербурга конкурс часто ниже, а шансы поступить на подходящую программу выше. Подробнее — в нашем материале.