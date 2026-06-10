Низкие баллы ЕГЭ не приговор. Куда поступить в 2026, если вы не проходите на бюджет Оглавление Минимальные баллы ЕГЭ 2026 — таблица по предметам Кто может поступить без ЕГЭ в 2026 году — полный список 5 лайфхаков, как поступить на бюджет с низкими баллами Целевое обучение через «Работу России» Региональные вузы Смежные специальности Колледж как трамплин Подача в 5 вузов на 5 специальностей (стратегия) Вузы с самыми низкими проходными баллами в 2026 году Колледжи и техникумы — альтернативный путь в вуз без ЕГЭ Платное отделение — риск или реальный шанс? Что нового в правилах поступления 2026 года Что точно НЕ стоит делать Альтернативы университету Часто задаваемые вопросы (FAQ) Какие минимальные баллы ЕГЭ в 2026 году нужны для поступления в вуз? Кто может поступить без ЕГЭ в 2026 году? Можно ли поступить в вуз после колледжа без ЕГЭ в 2026? Как поступить на бюджет с низкими баллами ЕГЭ в 2026? Что такое целевое обучение и как попасть на него? Какие вузы имеют самые низкие проходные баллы? Что делать, если ЕГЭ сдан хуже ожидаемого? Может ли вуз не принять абитуриента с ЕГЭ выше минимального порога? Можно ли поступить в колледж без ЕГЭ? Заключение Минимальные баллы ЕГЭ 2026, поступление без ЕГЭ (льготы, целевое обучение, выпускники колледжей). Список вузов с низкими проходными баллами, колледжи как альтернатива и 5 рабочих лайфхаков для абитуриентов. 10 июня, 07:52 Куда поступить с низкими баллами ЕГЭ в 2026: все варианты. Обложка © ChatGPT

Минимальные баллы ЕГЭ 2026 для поступления в вуз — 40 по русскому языку и профильной математике, 45 по обществознанию, 46 по информатике. Но что делать, если ваши баллы едва достигают порога или вы вообще не сдавали ЕГЭ? В этом гиде — полный список льготных категорий, пошаговая инструкция по целевому обучению через «Работу России», перечень вузов с самыми низкими проходными баллами и лайфхаки, которые реально работают в 2026 году.

Минимальные баллы ЕГЭ 2026 — таблица по предметам





Однако важно помнить — есть минимальные баллы, установленные Министерством образования, вузы же вправе определять свои пороги по каждому предмету, которые могут быть выше. Поэтому обязательно уточняйте эту информацию на сайте заведения или в приёмной комиссии.

Кто может поступить без ЕГЭ в 2026 году — полный список

И хотя в основном для поступления в вуз нужно сдавать ЕГЭ, так как экзамен в принципе и был разработан для этого, есть несколько категорий абитуриентов, которые могут поступить в высшее учебное заведение без его сдачи — итоговую аттестацию либо заменяют на внутреннее испытание, либо принимают вовсе без сдачи экзаменов. К ним относятся:

Победители и призёры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников — право на поступление без вступительных испытаний (БВИ) на профильное направление.

Выпускники колледжей — могут сдавать внутренние вступительные испытания вместо ЕГЭ, но только если профиль программы в вузе совпадает с полученной в колледже специальностью.

Участники СВО, их дети и вдовы — отдельная квота, могут сдавать внутренние экзамены.

Дети‑сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, — особая квота (10% бюджетных мест).

Инвалиды I и II группы, дети‑инвалиды — особая квота, право на сдачу внутренних экзаменов.

Иностранные граждане — могут поступать по результатам внутренних испытаний вуза.

Члены сборных команд на международных олимпиадах, чемпионы и призёры Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр — право на БВИ на профильные специальности.

Так или иначе, условия и перечень льгот могут сильно отличаться от вуза к вузу, поэтому рекомендуем уточнять правила приёма там же — на сайте учреждения или в приёмной комиссии по телефону, онлайн или лично.

5 лайфхаков, как поступить на бюджет с низкими баллами

Но что же делать, если к льготной категории вы не относитесь, ЕГЭ сдали, а баллов набрали маловато? Есть несколько реально рабочих лайфхаков, как всё-таки поступить в вуз.

Целевое обучение через «Работу России»

Целевое обучение штука не новая, однако в этом году она вышла на другой уровень. С 2026 года поступить по целевому стало проще: главную роль теперь играет платформа «Работа России» (trudvsem.ru).

Суть осталась та же: студент учится за счёт работодателя, а после обязан у него обработать 3–5 лет. Но теперь заказчик (работодатель) заранее заявляет потребность в кадрах, а абитуриент выбирает подходящее предложение и поступает по целевой квоте. В договоре прописывают всё: специальность, срок обучения, будущую должность, меры поддержки (повышенная стипендия, оплата жилья, проезда) и срок отработки.

Предложения на платформе «Работа России» от работодателей появятся до 10 июня 2026 года. Если чувствуете, что с полученными баллами на направление, которое изначально хотели, поступить не получится, зайдите на портал и изучите предложения. Вариантов много — возможно, что-то подойдёт именно вам.

Региональные вузы

Несомненно, очень хочется поступить в престижный вуз Москвы или Санкт-Петербурга. Однако там и конкурс очень высокий. А это значит, что при поступлении в столичный вуз важен абсолютно каждый балл.

Куда в 2026 году можно поступить без ЕГЭ. Фото © Life.ru

Поэтому, если у вас результаты ЕГЭ оказались не очень, мы рекомендуем рассмотреть региональные учебные заведения. В университетах за пределами Москвы и Санкт‑Петербурга конкурс значительно ниже.

Смежные специальности

Другой вариант — смежная специальность. На родственных направлениях проходной балл может быть заметно ниже, когда на популярных он часто завышен из-за большого конкурса. Так, например, вы хотите подать документы на «журналистику», но понимаете, что с высокой долей вероятности на неё не пройдёте. В таком случае есть вариант рассмотреть «медиакоммуникации» — цифровые медиа, видеоконтент, новый формат с меньшим конкурсом. Но учтите, что иногда смежные направления требуют другой набор предметов. Обязательно проверяйте этот момент заранее.

Колледж как трамплин

Ещё один вариант, который поможет даже тем, кто не набрал минимальные баллы по ЕГЭ, — это поступление в колледж по среднему баллу аттестата. Раз вы сдаёте ЕГЭ, значит, девять классов-то вы уже окончили и аттестат о получении основного общего образования у вас есть. Следовательно, вы спокойно можете подать документы сначала в колледж, а после его окончания — в вуз на профильную программу (возможно, даже на 2–3 курс).

Подача в 5 вузов на 5 специальностей (стратегия)

И есть ещё одна стратегия, которая скорее на удачу. По правилам приёма вы можете подать документы в пять вузов, выбрав до пяти направлений в каждом. Таким образом, у вас будут поданы документы аж на 25 направлений, что существенно повышает шансы пройти хотя бы куда-нибудь.

Вузы с самыми низкими проходными баллами в 2026 году

Куда подать документы с низкими баллами ЕГЭ? Инфографика © Life.ru

Если поступить в известные столичные вузы сложно, можно рассмотреть менее популярные или, как мы уже ранее говорили, региональные учебные заведения, среди которых, конечно, тоже есть престижные и очень востребованные, в которые пройти сможет не каждый, однако существует и немало таких университетов и институтов, где проходной балл очень низкий. И, если ЕГЭ вы сдали не совсем так, как хотелось, есть смысл попытать удачу именно в них.

Пройти на бюджет с суммарным баллом 130–180 за три экзамена вполне реально даже в Москве.

Разумеется, среднего проходного балла за 2026 год ещё нет, так как приёмные кампании только стартуют, но можно ориентироваться на результаты прошлого года.

В общем-то, есть даже конкретный ряд направлений, которые дают больше всего шансов на поступление, к ним относятся:

аграрные и ветеринарные специальности;

педагогическое образование;

транспортные и логистические направления;

техносферная безопасность;

инженерные специальности в региональных вузах.

Но важно понимать, что указанные выше средние проходные баллы — лишь примерные ориентиры, всецело полагаться на них и надеяться, что вы точно пройдёте, имея именно такие результаты, не стоит.

Колледжи и техникумы — альтернативный путь в вуз без ЕГЭ

Что делать, если вы набрали мало баллов за ЕГЭ и куда подать документы. Фото © Life.ru

Мы уже выше эту тему кратко затронули, теперь давайте более подробно разберём. Действительно, колледж — это не только самостоятельный путь к профессии, но и трамплин для дальнейшего поступления в вуз.

Учитывая, что сегодня во всех колледжах и техникумах нашей страны порядка 880 тысяч бюджетных мест, о чём рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а также отсутствие необходимости в сдаче ЕГЭ для поступления (нужен лишь средний балл аттестата за 9-й или 11-й класс), получить среднее профессиональное образование не так уж и сложно. К тому же после окончания колледжа у вас будет возможность поступить в вуз на профильное направление без ЕГЭ (по внутренним испытаниям), а в ряде случаев — сразу на 2–3 курс.

Тем более колледжи есть самые разные:

медицинские (фельдшеры, медсёстры, фармацевты);

инженерные (автомеханики, электрики, строители);

педагогические (воспитатели, учителя начальных классов);

гуманитарные (дизайнеры, юристы, экономисты).

Но учтите, что с 2026 года выпускники колледжей могут поступить в университет без ЕГЭ только по профилю полученного СПО. При смене направления — уже по результатам ЕГЭ. Пример: заканчиваете колледж по «экономике», а хотите на «юриспруденцию». Это смена области. Значит, по окончании придётся сдавать ЕГЭ, а затем идти в вуз как абитуриент.

Платное отделение — риск или реальный шанс?

Но если на бюджет на нужное направление всё-таки никак не получилось поступить, то есть вариант платного обучения, однако необходимо взвесить все за и против.

Если после выпуска легко найти работу с зарплатой, окупающей затраты на обучение, вложения будут оправданны, но если высок риск их не окупить, то, возможно, стоит рассмотреть всё же другое направление.

Также стоит помнить и о новом правиле от Минобрнауки: с 2026 года направления со средним баллом ЕГЭ ниже 50 могут лишиться платных мест. А значит, если вы рассматривали «платку» как альтернативу, нужно изучить показатели прошлых лет — может оказаться, что набор был низкого качества и места на договорной основе в этом году по вашему направлению отменят вовсе.

Есть вариант и перевода с платного места на бюджет, об этом мы рассказывали в нашем материале.

Что нового в правилах поступления 2026 года

Изменения в правилах поступления 2026: все нововведения. Фото © ТАСС / Платонов Максим

2026 год принёс с собой и ряд важных изменений в правилах поступления.

Так, был отменен приём документов через сайты вузов. Теперь все документы подаются только через портал «Госуслуги» или лично в заведении.

Также с 1 марта 2026 года в России действует обновлённый перечень вступительных испытаний для приёма на бакалавриат и специалитет, в котором физика стала обязательной для 25 инженерных направлений.

А для ряда гуманитарных и социальных специальностей вместо обществознания теперь требуется история.

И, о чём вскользь уже упоминали, были ужесточены правила поступления для выпускников колледжей. Поступать в вуз без ЕГЭ можно с 1 сентября 2025 года только на профильное направление (соответствие программ определяет вуз).

Что точно НЕ стоит делать

Главное — не паникуйте. Не стоит настраивать себя на мысль, что вы никуда не поступите, и подавать документы куда попало. Вдумчиво изучите варианты и выберите те направления и вузы, которые вам больше всего интересны.

Также не советуем брать кредит на поступление в вуз мечты — ведь велика вероятность, что вам только кажется, что это лучший для вас вариант. Прибегать к заёмным деньгам стоит, только если вы на все 100% уверены, что выбранное направление — «это то самое, ваше».

Ну и не надейтесь на случай, а всё тщательно спланируйте. Выберите приоритетные направления и заведения, а также запасные варианты, куда бы вы были не против поступить, если не пройдёте в основной вуз.

Альтернативы университету

Если результаты экзаменов оставляют желать лучшего, поступить на платное возможности нет, а специальности в колледжах вам не подходят, не стоит расстраиваться, совсем без образования вы не останетесь! Существуют различные курсы и программы, на которые можно поступить даже с минимальным количеством документов. Вы можете выбрать очное или онлайн-обучение и получить востребованную профессию, ещё и очень быстро. Главное — определиться с направлением, которое вам интересно.

Конечно, этот формат обучения платный, но цены здесь значительно ниже, чем в ссузах и вузах. Он подходит тем, кто не стремится получить диплом, а хочет быстро освоить необходимые навыки для работы. Это особенно актуально в сферах, где портфолио важнее «корочки», например в дизайне, QA, маркетинге, SMM, а также для визажистов, парикмахеров, работников сферы обслуживания, например бортпроводников — так, некоторые авиакомпании обучают будущих сотрудников за свой счёт, — требуется среднее общее образование, то есть окончание 11 классов. Поэтому для обучения этим профессиям можно выбрать курсы, которых в онлайн- и офлайн-формате очень много, главное — читайте отзывы учеников.

Можно также попробовать себя в волонтёрских программах, пройти стажировку в какой-нибудь компании и получить бесценный опыт.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Какие минимальные баллы ЕГЭ в 2026 году нужны для поступления в вуз?

Какой проходной балл на бюджет в 2026 году. Фото © ТАСС / Евгений Мессман

Русский язык — 40, профильная математика — 40, обществознание — 45, физика — 41, информатика — 46, биология — 40, химия — 40, история — 40, иностранный язык — 40, литература — 40, география — 40.

Кто может поступить без ЕГЭ в 2026 году?

Победители и призёры Всероссийской олимпиады школьников, выпускники колледжей (только при совпадении профиля), иностранные граждане и ряд льготных категорий.

Можно ли поступить в вуз после колледжа без ЕГЭ в 2026?

Да, но только если специальность в колледже совпадает с профилем выбранной программы в вузе. Если направление меняется — нужно сдавать ЕГЭ. Вуз также может отказаться от внутренних экзаменов и принимать только по ЕГЭ.

Как поступить на бюджет с низкими баллами ЕГЭ в 2026?

Рассмотрите региональные вузы, специальности с низким конкурсом (сельское хозяйство, педагогика), поступайте по целевому набору через «Работу России» или используйте льготные квоты.

Что такое целевое обучение и как попасть на него?

Это обучение за счёт бюджета по договору с компанией-заказчиком (с обязательством отработать после выпуска). Подать заявку нужно через портал «Работа России». Это даёт отдельный конкурс с низким проходным баллом.

Какие вузы имеют самые низкие проходные баллы?

Югорский государственный университет (от 40 баллов), Тверская государственная сельскохозяйственная академия (от 47 баллов), а также региональные технологические, аграрные и педагогические вузы.

Что изменилось в правилах приёма в 2026 году?

Отмена приёма документов через сайты вузов (только «Госуслуги», лично или почтой), обязательная физика для 25 инженерных направлений, ужесточение правил для выпускников колледжей.

Что делать, если ЕГЭ сдан хуже ожидаемого?

Не отчаивайтесь. Используйте стратегии: целевое обучение, региональные вузы, смежные специальности, колледж как трамплин, платное отделение.

Может ли вуз не принять абитуриента с ЕГЭ выше минимального порога?

Да, если конкурс высокий. Минимальные баллы — это только порог для подачи документов, а не гарантия зачисления.

Можно ли поступить в колледж без ЕГЭ?

Да, в колледжи поступают по среднему баллу аттестата (конкурс аттестатов), а не по ЕГЭ.

Заключение

Низкие баллы в 2026 году — не приговор. Есть работающие стратегии: не бойтесь начинать с колледжа, если вуз кажется недостижимым, подавайте документы на разные специальности, узнайте про целевое обучение и региональные вузы, рассмотрите альтернативы высшему образованию. Главное — не делать поспешных шагов. Дерзайте — и удачи!

Авторы Андрей Ананьев