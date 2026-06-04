Не согласны с результатами ЕГЭ? Есть выход — всё об апелляции на ЕГЭ 2026 Оглавление Когда можно подать апелляцию на ЕГЭ 2026 — ключевые сроки Апелляция о нарушении порядка проведения ЕГЭ — пошаговая инструкция Шаг 1. Зафиксируйте нарушение сразу Шаг 2. Скажите организатору и попросите члена ГЭК Шаг 3. Заполните бланк апелляции (часто это форма 2-ППЭ) в двух экземплярах Шаг 4. Убедитесь, что заявление зарегистрировано Шаг 5. Дождитесь решения Апелляция о несогласии с выставленными баллами — как подать и не ошибиться Шаг 1. Дождитесь официального объявления результатов Шаг 2. Подайте заявление в течение двух рабочих дней Шаг 3. Выберите способ подачи Шаг 4. Получите подтверждение о регистрации Шаг 5. Подготовьтесь к заседанию конфликтной комиссии Шаг 6. Помните о рисках Где и как подать апелляцию онлайн в 2026 году Как написать заявление на апелляцию ЕГЭ Что нужно знать перед апелляцией — риски и реальные шансы Что нельзя делать на апелляции Что делать, если апелляцию не удовлетворили Часто задаваемые вопросы (FAQ) Сколько дней даётся на подачу апелляции о несогласии с баллами? Сколько времени рассматривается апелляция на ЕГЭ? Можно ли подать апелляцию онлайн? Может ли конфликтная комиссия понизить баллы? Можно ли присутствовать на рассмотрении апелляции? Что делать, если считаю, что на экзамене нарушили порядок? Как повысить шансы на успешную апелляцию? Заключение Апелляция на ЕГЭ 2026: пошаговая инструкция по двум видам апелляций — о нарушении порядка и о несогласии с баллами. Сроки: в день экзамена (в ППЭ) или в течение 2 рабочих дней после публикации результатов. Онлайн-подача, сроки рассмотрения, ответы на частые вопросы. 4 июня, 08:16 Апелляция на ЕГЭ 2026: как подать и отстоять свои баллы. Обложка © ChatGPT

Основной период ЕГЭ 2026 стартовал 1 июня. Для выпускников, поступающих в вузы, количество баллов принципиально, и порой один может решить многое. Стало известно, что школьник из Кабардино-Балкарии отстоял свои баллы в судебном порядке.

Но это, конечно, экстренный случай. По общему правилу, если на экзамене были допущены нарушения или же вы не согласны с количеством баллов, у вас есть законное право подать апелляцию. Главное — не перепутать два вида апелляций и не пропустить сроки: одна подаётся сразу в пункте проведения экзамена, другая — в течение двух рабочих дней после официального объявления результатов.

Ниже — понятный гид «апелляция ЕГЭ 2026 онлайн и офлайн»: сроки, шаги, риски и ответы на частые вопросы.

Когда можно подать апелляцию на ЕГЭ 2026 — ключевые сроки

Сроки зависят от причины:

Апелляция о нарушении порядка проведения ЕГЭ подаётся в день экзамена, до выхода из ППЭ — это принципиально.

подаётся — это принципиально. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подаётся в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов по предмету. Это закреплено в порядке проведения ГИА.

Срок рассмотрения тоже зависит от вида апелляции: по несогласию с баллами конфликтная комиссия обычно укладывается в четыре рабочих дня после поступления заявления. Имейте в виду, что выходные и праздники не считаются.

Апелляция о нарушении порядка проведения ЕГЭ — пошаговая инструкция

Этот вариант подходит, если вам реально помешали: шум, технический сбой, проблемы со звуком на аудировании, задержка начала, отсутствие условий. Но ключевой момент один: вы должны подать апелляцию, пока вы в ППЭ.

Шаг 1. Зафиксируйте нарушение сразу

Не терпите «до конца». Если вы понимаете, что помеха влияет на результат, поднимайте вопрос на месте.

Шаг 2. Скажите организатору и попросите члена ГЭК

Апелляцию принимают в ППЭ, обычно через представителя государственной экзаменационной комиссии.

Шаг 3. Заполните бланк апелляции (часто это форма 2-ППЭ) в двух экземплярах

Один экземпляр должен остаться у вас с отметкой о принятии.

Какую форму нужно заполнить, чтобы обжаловать результаты ЕГЭ. Фото © ChatGPT

Шаг 4. Убедитесь, что заявление зарегистрировано

Попросите подпись уполномоченного лица и отметку о приёме на вашем экземпляре.

Шаг 5. Дождитесь решения

Если апелляцию удовлетворят, результат по этому экзамену аннулируют и дадут шанс сдать предмет в другой день по расписанию.

Апелляция о несогласии с выставленными баллами — как подать и не ошибиться

Это самая частая ситуация: вы получили результат и уверены, что за развёрнутый ответ поставили меньше, чем должно быть. Важно понимать: тестовую часть обычно не пересматривают, но бывают исключения, если система неверно распознала символы.

Шаг 1. Дождитесь официального объявления результатов

Считаются именно официальные даты публикации, а не «сказали в чате».

Шаг 2. Подайте заявление в течение двух рабочих дней

Это железное правило: позже — апелляцию могут не принять.

Шаг 3. Выберите способ подачи

Чаще всего — через школу (она передаёт документы), либо напрямую в конфликтную комиссию / РЦОИ, либо онлайн, если в регионе есть сервис.

Шаг 4. Получите подтверждение о регистрации

Если подаёте лично — просите отметку на вашем экземпляре.

Что говорить на заседании конфликтной комиссии ЕГЭ? Фото © ChatGPT

Шаг 5. Подготовьтесь к заседанию конфликтной комиссии

По разъяснениям, на аргументацию обычно дают до 20 минут. Лучше заранее проговорить свою позицию с учителем и отрепетировать, что именно вы будете доказывать.

Шаг 6. Помните о рисках

Комиссия перепроверяет работу и может не только повысить, но и снизить баллы, если найдёт новые ошибки.

Где и как подать апелляцию онлайн в 2026 году

Единого «одного окна» для всей страны до сих пор нет: онлайн-подача зависит от региона. В некоторых субъектах заявление можно подать через региональные сервисы (в материалах о 2026 годе отдельно отмечают Москву, Санкт-Петербург и другие регионы).

Если ваш регион поддерживает онлайн-подачу, правило одно: нужна подтверждённая учётная запись, а услуга становится доступной после публикации результатов.

Как написать заявление на апелляцию ЕГЭ

В заявлении указываете свои данные, серию и номер паспорта, контактный номер. Начинаете с «Прошу пересмотреть результаты экзамена по (предмет, дата) в связи с несогласием с выставленными баллами».

Далее добавьте «Считаю, что при проверке заданий с развёрнутым ответом (указать номера заданий / часть работы) не были учтены мои аргументы / неверно применены критерии оценивания / допущена ошибка в подсчёте» и «Прошу допустить меня (и/или законного представителя) к участию в заседании конфликтной комиссии».

Для апелляции о нарушении порядка проведения формулировки будут другие: вы описываете, что именно мешало сдавать экзамен (шум, сбой техники, отсутствие материалов), и указываете, что заявление подано в ППЭ в день экзамена.

Что нужно знать перед апелляцией — риски и реальные шансы

Самый частый миф звучит так: апелляция всегда повышает баллы. Нет. Могут и снизить, потому что комиссия перепроверяет работу целиком.

А вот правда в другом: апелляция имеет смысл, если вы оспариваете развёрнутые ответы и понимаете, где именно могли недооценить вашу работу. Пример, «как это бывает», есть в региональной статистике: в Липецкой области в один из летних сезонов 22 выпускника улучшили результат, в том числе из-за некорректного распознавания символов в бланках. Но есть и обратная сторона: в Новгородской области по русскому языку из 59 апелляций 27 удовлетворили, и 5 из них — в сторону уменьшения результатов.

Вывод простой: апелляция — рабочий инструмент, но только когда вы подготовлены и уверены, что вам действительно «недодали» баллы.

Что нельзя делать на апелляции

Что делать, если нарушен порядок проведения ЕГЭ. Фото © ChatGPT

Приходить с позицией «я просто не согласен». Комиссия оценивает критерии, а не эмоции. Пытаться оспорить содержание заданий («слишком сложное», «плохая формулировка») — это не основание для апелляции. Надеяться, что «поспорю — и дадут». Работает только конкретика: номер задания, критерий, аргумент.

Что делать, если апелляцию не удовлетворили

Решение конфликтной комиссии обычно считается окончательным в рамках процедуры ЕГЭ. Дальше возможны обращения в надзорные органы или суд, но только если вы можете показать нарушения процедуры или явные несоответствия. Но стоит думать о следующем шаге: пересдача одного предмета в дополнительные дни, выбор другого вуза, участие в конкурсе на платное с последующим переводом.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Сколько дней даётся на подачу апелляции о несогласии с баллами?

Два рабочих дня после официального объявления результатов по предмету.

Сколько времени рассматривается апелляция на ЕГЭ?

По несогласию с баллами срок — до четырёх рабочих дней после поступления в комиссию.

Можно ли подать апелляцию онлайн?

В ряде регионов — да, через региональные сервисы.

Может ли конфликтная комиссия понизить баллы?

Да, такая ситуация возможна: работа перепроверяется, могут обнаружить ошибки.

Можно ли присутствовать на рассмотрении апелляции?

Обычно да, участник может прийти сам и/или с законным представителем, но формат (очно/дистанционно) определяет регион.

Что делать, если считаю, что на экзамене нарушили порядок?

Подавать апелляцию в тот же день, не выходя из ППЭ, через члена ГЭК, заполнив форму.

Как повысить шансы на успешную апелляцию?

Идти, только если уверены и можете обосновать позицию. Стоит привязать ваши аргументы к критериям и говорить коротко и по делу. Поэтому рекомендуем заранее обсудить план аргументации с учителем/репетитором.

Заключение

Апелляция на ЕГЭ 2026 — это не «скандал» и не «пересдача», а процедура защиты прав участника экзамена. Главное — выбрать правильный тип апелляции, не пропустить сроки и помнить о риске снижения баллов. Если вы уверены в своей правоте и готовы аргументировать, апелляция может стать тем самым шагом, который добавит недостающие баллы и расширит выбор вузов.

Авторы Кирилл Золотарев