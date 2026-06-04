Не согласны с результатами ЕГЭ? Есть выход — всё об апелляции на ЕГЭ 2026
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Апелляция на ЕГЭ 2026: пошаговая инструкция по двум видам апелляций — о нарушении порядка и о несогласии с баллами. Сроки: в день экзамена (в ППЭ) или в течение 2 рабочих дней после публикации результатов. Онлайн-подача, сроки рассмотрения, ответы на частые вопросы.
Апелляция на ЕГЭ 2026: как подать и отстоять свои баллы. Обложка © ChatGPT
Основной период ЕГЭ 2026 стартовал 1 июня. Для выпускников, поступающих в вузы, количество баллов принципиально, и порой один может решить многое. Стало известно, что школьник из Кабардино-Балкарии отстоял свои баллы в судебном порядке.
Но это, конечно, экстренный случай. По общему правилу, если на экзамене были допущены нарушения или же вы не согласны с количеством баллов, у вас есть законное право подать апелляцию. Главное — не перепутать два вида апелляций и не пропустить сроки: одна подаётся сразу в пункте проведения экзамена, другая — в течение двух рабочих дней после официального объявления результатов.
Ниже — понятный гид «апелляция ЕГЭ 2026 онлайн и офлайн»: сроки, шаги, риски и ответы на частые вопросы.
Когда можно подать апелляцию на ЕГЭ 2026 — ключевые сроки
Сроки зависят от причины:
- Апелляция о нарушении порядка проведения ЕГЭ подаётся в день экзамена, до выхода из ППЭ — это принципиально.
- Апелляция о несогласии с выставленными баллами подаётся в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов по предмету. Это закреплено в порядке проведения ГИА.
Срок рассмотрения тоже зависит от вида апелляции: по несогласию с баллами конфликтная комиссия обычно укладывается в четыре рабочих дня после поступления заявления. Имейте в виду, что выходные и праздники не считаются.
Апелляция о нарушении порядка проведения ЕГЭ — пошаговая инструкция
Этот вариант подходит, если вам реально помешали: шум, технический сбой, проблемы со звуком на аудировании, задержка начала, отсутствие условий. Но ключевой момент один: вы должны подать апелляцию, пока вы в ППЭ.
Шаг 1. Зафиксируйте нарушение сразу
Не терпите «до конца». Если вы понимаете, что помеха влияет на результат, поднимайте вопрос на месте.
Шаг 2. Скажите организатору и попросите члена ГЭК
Апелляцию принимают в ППЭ, обычно через представителя государственной экзаменационной комиссии.
Шаг 3. Заполните бланк апелляции (часто это форма 2-ППЭ) в двух экземплярах
Один экземпляр должен остаться у вас с отметкой о принятии.
Какую форму нужно заполнить, чтобы обжаловать результаты ЕГЭ. Фото © ChatGPT
Шаг 4. Убедитесь, что заявление зарегистрировано
Попросите подпись уполномоченного лица и отметку о приёме на вашем экземпляре.
Шаг 5. Дождитесь решения
Если апелляцию удовлетворят, результат по этому экзамену аннулируют и дадут шанс сдать предмет в другой день по расписанию.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами — как подать и не ошибиться
Это самая частая ситуация: вы получили результат и уверены, что за развёрнутый ответ поставили меньше, чем должно быть. Важно понимать: тестовую часть обычно не пересматривают, но бывают исключения, если система неверно распознала символы.
Шаг 1. Дождитесь официального объявления результатов
Считаются именно официальные даты публикации, а не «сказали в чате».
Шаг 2. Подайте заявление в течение двух рабочих дней
Это железное правило: позже — апелляцию могут не принять.
Шаг 3. Выберите способ подачи
Чаще всего — через школу (она передаёт документы), либо напрямую в конфликтную комиссию / РЦОИ, либо онлайн, если в регионе есть сервис.
Шаг 4. Получите подтверждение о регистрации
Если подаёте лично — просите отметку на вашем экземпляре.
Что говорить на заседании конфликтной комиссии ЕГЭ? Фото © ChatGPT
Шаг 5. Подготовьтесь к заседанию конфликтной комиссии
По разъяснениям, на аргументацию обычно дают до 20 минут. Лучше заранее проговорить свою позицию с учителем и отрепетировать, что именно вы будете доказывать.
Шаг 6. Помните о рисках
Комиссия перепроверяет работу и может не только повысить, но и снизить баллы, если найдёт новые ошибки.
Где и как подать апелляцию онлайн в 2026 году
Единого «одного окна» для всей страны до сих пор нет: онлайн-подача зависит от региона. В некоторых субъектах заявление можно подать через региональные сервисы (в материалах о 2026 годе отдельно отмечают Москву, Санкт-Петербург и другие регионы).
Если ваш регион поддерживает онлайн-подачу, правило одно: нужна подтверждённая учётная запись, а услуга становится доступной после публикации результатов.
Как написать заявление на апелляцию ЕГЭ
В заявлении указываете свои данные, серию и номер паспорта, контактный номер. Начинаете с «Прошу пересмотреть результаты экзамена по (предмет, дата) в связи с несогласием с выставленными баллами».
Далее добавьте «Считаю, что при проверке заданий с развёрнутым ответом (указать номера заданий / часть работы) не были учтены мои аргументы / неверно применены критерии оценивания / допущена ошибка в подсчёте» и «Прошу допустить меня (и/или законного представителя) к участию в заседании конфликтной комиссии».
Для апелляции о нарушении порядка проведения формулировки будут другие: вы описываете, что именно мешало сдавать экзамен (шум, сбой техники, отсутствие материалов), и указываете, что заявление подано в ППЭ в день экзамена.
Что нужно знать перед апелляцией — риски и реальные шансы
Самый частый миф звучит так: апелляция всегда повышает баллы. Нет. Могут и снизить, потому что комиссия перепроверяет работу целиком.
А вот правда в другом: апелляция имеет смысл, если вы оспариваете развёрнутые ответы и понимаете, где именно могли недооценить вашу работу. Пример, «как это бывает», есть в региональной статистике: в Липецкой области в один из летних сезонов 22 выпускника улучшили результат, в том числе из-за некорректного распознавания символов в бланках. Но есть и обратная сторона: в Новгородской области по русскому языку из 59 апелляций 27 удовлетворили, и 5 из них — в сторону уменьшения результатов.
Вывод простой: апелляция — рабочий инструмент, но только когда вы подготовлены и уверены, что вам действительно «недодали» баллы.
Что нельзя делать на апелляции
Что делать, если нарушен порядок проведения ЕГЭ. Фото © ChatGPT
- Приходить с позицией «я просто не согласен». Комиссия оценивает критерии, а не эмоции.
- Пытаться оспорить содержание заданий («слишком сложное», «плохая формулировка») — это не основание для апелляции.
- Надеяться, что «поспорю — и дадут». Работает только конкретика: номер задания, критерий, аргумент.
Что делать, если апелляцию не удовлетворили
Решение конфликтной комиссии обычно считается окончательным в рамках процедуры ЕГЭ. Дальше возможны обращения в надзорные органы или суд, но только если вы можете показать нарушения процедуры или явные несоответствия. Но стоит думать о следующем шаге: пересдача одного предмета в дополнительные дни, выбор другого вуза, участие в конкурсе на платное с последующим переводом.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Сколько дней даётся на подачу апелляции о несогласии с баллами?
Два рабочих дня после официального объявления результатов по предмету.
Сколько времени рассматривается апелляция на ЕГЭ?
По несогласию с баллами срок — до четырёх рабочих дней после поступления в комиссию.
Можно ли подать апелляцию онлайн?
В ряде регионов — да, через региональные сервисы.
Может ли конфликтная комиссия понизить баллы?
Да, такая ситуация возможна: работа перепроверяется, могут обнаружить ошибки.
Можно ли присутствовать на рассмотрении апелляции?
Обычно да, участник может прийти сам и/или с законным представителем, но формат (очно/дистанционно) определяет регион.
Что делать, если считаю, что на экзамене нарушили порядок?
Подавать апелляцию в тот же день, не выходя из ППЭ, через члена ГЭК, заполнив форму.
Как повысить шансы на успешную апелляцию?
Идти, только если уверены и можете обосновать позицию. Стоит привязать ваши аргументы к критериям и говорить коротко и по делу. Поэтому рекомендуем заранее обсудить план аргументации с учителем/репетитором.
Заключение
Апелляция на ЕГЭ 2026 — это не «скандал» и не «пересдача», а процедура защиты прав участника экзамена. Главное — выбрать правильный тип апелляции, не пропустить сроки и помнить о риске снижения баллов. Если вы уверены в своей правоте и готовы аргументировать, апелляция может стать тем самым шагом, который добавит недостающие баллы и расширит выбор вузов.