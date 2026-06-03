«Алые паруса», медали и прощальный вальс: Полный гид по выпускному-2026 Оглавление Когда выпускной в 2026 году — 27 июня Вручение аттестатов и золотых медалей: как это проходит Что нужно, чтобы получить золотую или серебряную медаль Программа выпускного вечера «Алые паруса – 2026» в Санкт-Петербурге: программа и дата Выпускные балы в Москве в 2026-м: площадки и мероприятия Идеи для организации выпускного в школе или кафе Топ идей для необычного сценария Какой памятный подарок выбрать? Часто задаваемые вопросы Когда точно выпускной в школах в 2026 году? Кто может получить золотую медаль? А серебряную кому дают? Во сколько начинается выпускной вечер? Где и когда смотреть «Алые паруса – 2026»? Билеты на «Алые паруса» продаются? Заключение Выпускной вечер в 2026 году рекомендуется провести 27 июня. Вручение аттестатов и золотых медалей, программа праздника, афиша главных балов: «Алые паруса» в Санкт-Петербурге и мероприятия в Москве 2 июня, 21:40 Выпускной-2026: даты и программа праздника прощания со школой. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Пётр Ковалёв, © Gemini Nano Banana

До самой важной ночи в жизни выпускников школ остался почти месяц — выпускной состоится 27 июня, так что время на подготовку есть. Успеете и окончательно выбрать платье, и подарок учителю придумать. А пока можно спокойно изучить этот гид: здесь и официальная дата, и условия получения медали, и лучшие идеи для идеального вечера.

Когда выпускной в 2026 году — 27 июня

Минпросвещения дало школам ориентир — провести выпускные вечера для 9-х и 11-х классов 27 июня. День выпадает на субботу, что многим родителям и гостям только на руку: не надо вырываться с работы. Однако, как подчеркнул министр Сергей Кравцов, это именно рекомендация, а не приказ. Окончательное слово — за регионами и конкретными школами.

Почему выбрали 27-е? Логика простая: основной этап ЕГЭ в 2026 году стартует 1 июня. Значит, к концу месяца все основные экзамены уже будут сданы. Но если школе удобнее сдвинуть дату на день-два — Минпросвещения не против.

Что ещё важно запомнить выпускнику:

ЕГЭ (основной период) — с 1 июня по 9 июля.

(основной период) — с Всероссийский бал в Кремле — вечером 26 июня , начало — в 17:00, перед школьными гуляньями.

— вечером , начало — в 17:00, перед школьными гуляньями. Общегородской выпускной в Москве — 26 июня , программа рассчитана с вечера 26 июня до 06:00 27 июня.

— , программа рассчитана с вечера 26 июня до 06:00 27 июня. «Алые паруса» в Питере — в ночь с 27 на 28 июня.

Тут есть один нюанс: в некоторых регионах могут назначить свою дату. Так что лучше перепроверить информацию в своей школе.

Когда выпускной в 2026 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / WorldStockStudio

Вручение аттестатов и золотых медалей: как это проходит

Стандартный сценарий: сначала все собираются в актовом зале. Начинают обычно в 17:00–18:00. На сцену выходят директор, завучи, первые учителя, родители — говорят тёплые слова. Каждому выпускнику вручают аттестат о среднем общем образовании. А потом наступает черёд тех, кто получил заветную медаль.

Что нужно, чтобы получить золотую или серебряную медаль

Медаль «За особые успехи в учении» — это серьёзно. Награда даёт дополнительные баллы к ЕГЭ.

Золотая медаль I степени. Условие жёсткое: закончить 10‑й и 11‑й классы только на пятёрки. Никаких четвёрок. Все итоговые оценки — отлично.

Серебряная медаль II степени. Здесь чуть мягче: в аттестате не больше двух четвёрок и ни одной тройки. Остальные — пятёрки.

Подтверждение на ЕГЭ. Просто хороших оценок мало. Медалистам нужно набрать порог:

для золота: минимум 70 баллов по русскому языку и по профильной математике;

для серебра: не менее 60 баллов по русскому языку и одному предмету на выбор.

После того как все награды вручили, обычно наступает трогательный момент — ответное слово выпускников. Тут благодарят учителей и родителей. Часто не обходится без слёз, и это нормально.

Программа выпускного вечера

Сценарий вечера делится на два блока: официальная часть и неформальное общение. Традиционно школы включают в программу трогательные элементы, которые навсегда остаются в памяти.

Торжественная церемония : поздравления от администрации школы и гостей, вручение аттестатов, награждение медалистов и концерт, подготовленный силами талантливых учеников.

: поздравления от администрации школы и гостей, вручение аттестатов, награждение медалистов и концерт, подготовленный силами талантливых учеников. Праздничная часть : школа уполномочивает родителей выбрать формат праздника. Это может быть банкет в школьной столовой (с неожиданно вкусной едой), аренда кафе или ресторана, выезд на теплоходе по рекам города или поездка в загородный клуб с ночёвкой.

: школа уполномочивает родителей выбрать формат праздника. Это может быть банкет в школьной столовой (с неожиданно вкусной едой), аренда кафе или ресторана, выезд на теплоходе по рекам города или поездка в загородный клуб с ночёвкой. Дресс-код и традиции : классические длинные платья для девушек и строгие костюмы для юношей — вне времени. За последние годы стали популярны тематические вечеринки и, конечно, масштабная фотосессия на фоне достопримечательностей. Финал один — встреча рассвета и прощание со школой под ночным небом.

: классические длинные платья для девушек и строгие костюмы для юношей — вне времени. За последние годы стали популярны тематические вечеринки и, конечно, масштабная фотосессия на фоне достопримечательностей. Финал один — встреча рассвета и прощание со школой под ночным небом. Новые правила 2026 года: Минпросвещения рекомендовало сделать торжества патриотичными — включать в сценарии церемонию поднятия флага и исполнение гимна. Также рекомендуется чествовать многодетные семьи и приглашать родителей, имеющих государственные награды или участвующих в СВО.

Выпускники школ во время Всероссийского выпускного бала. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

«Алые паруса – 2026» в Санкт-Петербурге: программа и дата

Для многих выпускников поездка в Питер на «Алые паруса» — главная мечта. Губернатор Александр Беглов утвердил дату: 27 июня 2026 года. Начало — в 20:00 с выступления молодёжных коллективов на Дворцовой площади, а в 22:05 — торжественное обращение губернатора.

Где лучше смотреть:

Дворцовая набережная — самые престижные места, прямо у сцены.

— самые престижные места, прямо у сцены. Стрелка Васильевского острова — отличный обзор на акваторию.

— отличный обзор на акваторию. Петроградская набережная — если хотите встретить бриг одним из первых.

Не попали в Петербург? Не беда. Федеральные каналы покажут всё в прямом эфире.

Кульминация — мощное пиротехническое шоу прямо над Невой. И, конечно, проход знаменитого брига «Россия» под алыми парусами. Зрелище, которое невозможно забыть.

Бриг «Россия» на Неве во время ежегодного праздника выпускников «Алые паруса». Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Выпускные балы в Москве в 2026-м: площадки и мероприятия

В столице тоже готовятся к большому празднику. Общегородской выпускной пройдёт в ночь с 26 на 27 июня. Главная площадка, как и в прошлые годы, — ВДНХ. Сергей Собянин пообещал, что программа будет насыщенной.

Что увидят гости:

15 тематических зон на любой вкус: от спортивных состязаний до танцевальных батлов и интеллектуальных викторин.

на любой вкус: от спортивных состязаний до танцевальных батлов и интеллектуальных викторин. Живая музыка — отдельная площадка, где выступают музыканты с инструментами.

— отдельная площадка, где выступают музыканты с инструментами. Звёздный концерт и диджей-сеты, а под утро — традиционный фейерверк.

Кстати, в этом году организаторы подготовили сюрприз — ночные экскурсии по павильонам ВДНХ. Уникальную архитектуру подсветят прожекторами, получится красиво.

Важный момент: попасть на мероприятие можно только по индивидуальным браслетам с QR-кодом. Их выдают в московских школах самим выпускникам.

Выпускники во время праздника «Московский выпускной» на ВДНХ. Фото © ТАСС / Александр Патрин

Идеи для организации выпускного в школе или кафе

Если вы не попали на общегородские торжества, не огорчайтесь: самостоятельная организация вечера может подарить незабываемые эмоции.

Топ идей для необычного сценария

«Оскар-2026» : парад в вечерних платьях и смокингах, красная дорожка, статуэтки в номинациях «Мистер и мисс обаяние», «Золотая шпора» и видеонарезка школьных будней.

: парад в вечерних платьях и смокингах, красная дорожка, статуэтки в номинациях «Мистер и мисс обаяние», «Золотая шпора» и видеонарезка школьных будней. В ритме 80-х или 90-х : если хочется кринжа и ностальгии. Яркие костюмы, зажигательные песни «Ласкового мая» и танцы до упаду.

: если хочется кринжа и ностальгии. Яркие костюмы, зажигательные песни «Ласкового мая» и танцы до упаду. Звёздная вечеринка : превратитесь в знаменитостей. Главное — подготовить смешные образы.

: превратитесь в знаменитостей. Главное — подготовить смешные образы. В стиле «Великий Гэтсби»: джаз, блеск, перья и атмосфера роскоши 20-х годов.

Какой памятный подарок выбрать?

Выпускникам принято дарить нечто большее, чем просто цветы. В 2026 году тренд на полезные и эмоциональные презенты.

Для всех : памятные футболки с надписью «Выпуск-2026» или магниты с общей фотографией класса.

: памятные футболки с надписью «Выпуск-2026» или магниты с общей фотографией класса. Бюджетный вариант (до 5000 рублей) : профессиональная фотосессия класса, набор стильных аксессуаров (бабочки, галстуки) или книга с пожеланиями от каждого ученика и учителей.

: профессиональная фотосессия класса, набор стильных аксессуаров (бабочки, галстуки) или книга с пожеланиями от каждого ученика и учителей. Подарки от родителей (от 50 000 рублей) : по результатам опросов, старшеклассники ждут от родителей внушительных подарков. В топе, конечно, новейшие гаджеты.

: по результатам опросов, старшеклассники ждут от родителей внушительных подарков. В топе, конечно, новейшие гаджеты. Педагогам: подарочные сертификаты в салоны красоты или спа, элитный чай/кофе в красивой упаковке или техника для кабинета.

Часто задаваемые вопросы

Когда точно выпускной в школах в 2026 году?

Минпросвещения советует провести его 27 июня. Суббота, удобно. Но регионы могут сдвинуть дату — лучше уточнить в своей школе.

Как отметить выпускной-2026. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Кто может получить золотую медаль?

Тот, у кого за 10-й и 11-й класс одни пятёрки в аттестате. Плюс на ЕГЭ нужно набрать минимум 70 баллов по русскому и по профильной математике.

А серебряную кому дают?

Если в аттестате не больше двух четвёрок (и ни одной тройки) — можно претендовать. Экзамены: не менее 60 баллов по русскому и одному предмету на выбор.

Во сколько начинается выпускной вечер?

Обычно официальная часть стартует в 17:00–18:00. Дальше — банкет и танцы.

Где и когда смотреть «Алые паруса – 2026»?

В ночь с 27 на 28 июня. Концерт — на Дворцовой площади, водное шоу и фейерверк — на Дворцовой набережной и стрелке Васильевского острова.

Билеты на «Алые паруса» продаются?

Нет. Бесплатные приглашения на концертную площадку получают только питерские школы. Попасть на набережную может любой желающий — но лучше приезжать с запасом времени, народу будет много.

Заключение

Выпускной-2026 пройдёт 27 июня. Это главная ночь, когда вчерашние школьники вступают во взрослую жизнь. Поэтому, будете ли вы грандиозно отрываться на ВДНХ, отправитесь на «Алые паруса» в Петербурге или просто проведёте душевный вечер в школьном дворе, — подготовьтесь к тому, что эмоции будут зашкаливать.

Лучший совет родителям: не затягивайте с бронированием (рестораны, лимузины и фотографы разбираются быстро). Лучший совет выпускникам: выключите свои смартфоны на выпускном, запомните этот момент начала взрослой жизни — он не повторится. Серьёзно. Наслаждайтесь этим вечером — последним вечером детства.

Авторы Андрей Соколов