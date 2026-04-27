Расписание ЕГЭ и ОГЭ 2026: полный календарь экзаменов для 9-х и 11-х классов
Полный календарь ЕГЭ и ОГЭ 2026: даты основного, досрочного и дополнительного периодов, резервные дни, пересдачи. Что изменилось со сроками и минимальными баллами — подробнее в материале Life.ru.
В 2026 году выпускники будут сдавать ЕГЭ по новым правилам. Что нужно знать школьникам, учителям и родителям о нововведениях при сдаче ГИА — в материале Life.ru.
Главные изменения в ЕГЭ и ОГЭ 2026
ЕГЭ сдвинули на июнь
Ключевое изменение 2026 года — перенос начала основного периода ЕГЭ на июнь. Теперь экзамены не могут стартовать раньше 1 июня, и это правило закреплено нормативно на последующие годы. При этом досрочный этап сохраняется и стартует 20 марта, что позволяет отдельным категориям выпускников пройти ГИА.
Такое решение связано с необходимостью синхронизировать учебный процесс и экзаменационную кампанию, а также снизить нагрузку на школьников в мае, когда традиционно проходит завершение учебного года.
Повышены минимальные баллы
С 2026 года пересмотрены минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для поступления в вузы. Изменения затронули шесть предметов.
- Физика — 41 балл (ранее 39).
- Информатика — 46 баллов (ранее 44).
- История — 40 баллов (ранее 36).
- Иностранный язык — 40 баллов (ранее 30).
- Химия — 40 баллов (ранее 39).
- Биология — 40 баллов (ранее 39).
Повышение порогов происходит ежегодно и объясняется стремлением повысить качество отбора абитуриентов и привести требования в соответствие с уровнем подготовки выпускников.
Новые правила в ОГЭ-2026
Изменения коснулись и основного государственного экзамена. В частности, в ОГЭ по русскому языку скорректированы формулировки и критерии оценивания задания № 13 — сочинения-рассуждения на основе предложенного текста.
Кроме того, в 12 регионах введён эксперимент: девятиклассники смогут сдавать только два обязательных экзамена — русский язык и математику — при поступлении в колледжи. Это должно упростить образовательную траекторию для тех, кто не планирует продолжать обучение в 10-м классе.
Такая возможность будет у девятиклассников в Москве, Санкт-Петербурге, Липецкой, Московской, Мурманской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тюменской областях, а также в Татарстане, Камчатском крае и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).
Расписание ЕГЭ-2026
Экзаменационная кампания традиционно разделена на три периода: досрочный, основной и дополнительный. Досрочный завершился 20 апреля.
Основной период (1 июня – 9 июля)
Основной этап ЕГЭ начнётся 1 июня и продлится до 9 июля. Именно в этот период экзамены сдаёт большинство выпускников 11-х классов.
- 1 июня — история, литература, химия.
- 4 июня — русский язык.
- 8 июня — математика (базовый и профильный уровни).
- 11 июня — обществознание, физика.
- 15 июня — биология, география, письменная часть иностранных языков.
- 18 и 19 июня — информатика и устная часть иностранных языков (экзамены проходят в два дня).
Дополнительный (сентябрьский) период (4–25 сентября)
Дополнительный период пройдёт с 4-го по 25 сентября. Он предназначен для выпускников, не преодолевших минимальный порог или пропустивших экзамены по уважительной причине.
В рамках этого этапа можно сдать обязательные предметы и завершить аттестацию, однако для поступления в большинство вузов эти сроки уже не подходят.
- 4 сентября — русский язык.
- 8 сентября — математика (базовый уровень).
- 25 сентября — резервный день для пересдачи русского языка или математики.
Резервные дни и пересдачи ЕГЭ
Отдельно предусмотрены резервные сроки для сдачи экзаменов. С 22-го по 25 июня станут резервными днями для всех предметов. С 8-го по 9 июля будет возможность пересдать один из предметов.
Напомним, выпускники имеют право пересдать один предмет по выбору до начала приёмной кампании. Это даёт шанс улучшить результат и повысить шансы на поступление.
Расписание ОГЭ-2026
Досрочный период (21 апреля – 18 мая)
Досрочная сдача ОГЭ пройдёт с 21 апреля по 18 мая. В ней участвуют учащиеся, которые не смогут присутствовать на основной волне по уважительным причинам.
- 21 апреля — математика.
- 24 апреля — русский язык.
- 28 апреля — информатика, литература, обществознание, химия.
- 6 мая — биология, география, иностранные языки, история, физика.
- 12 мая — математика (резервный день).
- 13 мая — информатика, литература, обществознание, химия (резервный день).
- 14 мая — биология, география, иностранные языки, история, физика (резервный день).
- 15 мая — русский язык (резервный день).
- 18 мая — по всем учебным предметам (резервный день).
Основной период (2 июня – 6 июля)
Основной этап ОГЭ стартует 2 июня и завершится 6 июля.
- 2 июня — математика.
- 5 июня — все предметы, кроме русского языка и математики.
- 6 июня — иностранные языки.
- 9 июня — русский язык.
- 16 июня — все предметы, кроме русского языка и математики.
- 19 июня — все предметы, кроме русского языка и математики.
- 29 июня — математика (резервный день).
- 2 июля — русский язык (резервный день).
- 3 и 6 июля — все предметы, кроме русского языка и математики (резервные дни).
Дополнительный (сентябрьский) период (3–25 сентября)
Дополнительный этап пройдёт с 3-го по 25 сентября. Он предназначен для тех, кто не смог успешно сдать экзамены летом.
- 3 сентября — математика.
- 7 сентября — русский язык.
- 10 сентября — биология, география, история, физика.
- 14 сентября — иностранные языки, информатика, литература, обществознание, химия.
Что можно брать с собой на экзамены
- Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- чёрные гелевые ручки;
- линейку, непрограммируемый калькулятор (если разрешено для предмета);
- питьевую воду в прозрачной упаковке.
Также разрешается использовать справочные материалы, установленные приказом и которые выдают организаторы вместе с КИМ на месте: для химии это таблицы Менделеева, растворимости, ряд напряжений металлов, для ОГЭ по географии — атласы, для ЕГЭ по физике таблица констант и др. Напоминаем, что проносить свои справочные материалы строго запрещено.
Часто задаваемые вопросы
Когда начинается ЕГЭ в 2026 году?
Основной период начинается 1 июня. Это закреплённая дата, которая не будет сдвигаться на более ранние сроки.
Можно ли пересдать ЕГЭ до поступления?
Да, предусмотрены специальные дни пересдачи — 8 и 9 июля. Можно пересдать один предмет по выбору.
Изменилось ли количество экзаменов в ОГЭ?
В большинстве регионов — нет. Однако в отдельных субъектах (см. выше) действует эксперимент с двумя обязательными экзаменами для поступления в колледжи.
Повлияют ли новые минимальные баллы на поступление?
Да, повышение порогов делает конкурс более строгим, особенно по техническим и гуманитарным направлениям.
Где закреплены новые правила ЕГЭ и ОГЭ 2026?
Все изменения утверждены приказами Минпросвещения РФ и Рособрнадзора от 7 ноября 2025 года № 798/1904 (ЕГЭ) и № 799/1905 (ОГЭ).