Расписание ЕГЭ и ОГЭ 2026: полный календарь экзаменов для 9-х и 11-х классов Оглавление Главные изменения в ЕГЭ и ОГЭ 2026 ЕГЭ сдвинули на июнь Повышены минимальные баллы Новые правила в ОГЭ-2026 Расписание ЕГЭ-2026 Основной период (1 июня – 9 июля) Дополнительный (сентябрьский) период (4–25 сентября) Резервные дни и пересдачи ЕГЭ Расписание ОГЭ-2026 Досрочный период (21 апреля – 18 мая) Основной период (2 июня – 6 июля) Дополнительный (сентябрьский) период (3–25 сентября) Что можно брать с собой на экзамены Часто задаваемые вопросы Когда начинается ЕГЭ в 2026 году? Можно ли пересдать ЕГЭ до поступления? Изменилось ли количество экзаменов в ОГЭ? Повлияют ли новые минимальные баллы на поступление? Где закреплены новые правила ЕГЭ и ОГЭ 2026? Полный календарь ЕГЭ и ОГЭ 2026: даты основного, досрочного и дополнительного периодов, резервные дни, пересдачи. Что изменилось со сроками и минимальными баллами — подробнее в материале Life.ru. 27 апреля, 07:52

В 2026 году выпускники будут сдавать ЕГЭ по новым правилам. Что нужно знать школьникам, учителям и родителям о нововведениях при сдаче ГИА — в материале Life.ru.

Главные изменения в ЕГЭ и ОГЭ 2026

ЕГЭ сдвинули на июнь

Ключевое изменение 2026 года — перенос начала основного периода ЕГЭ на июнь. Теперь экзамены не могут стартовать раньше 1 июня, и это правило закреплено нормативно на последующие годы. При этом досрочный этап сохраняется и стартует 20 марта, что позволяет отдельным категориям выпускников пройти ГИА.

Такое решение связано с необходимостью синхронизировать учебный процесс и экзаменационную кампанию, а также снизить нагрузку на школьников в мае, когда традиционно проходит завершение учебного года.

Повышены минимальные баллы

С 2026 года пересмотрены минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для поступления в вузы. Изменения затронули шесть предметов.

Физика — 41 балл (ранее 39).

Информатика — 46 баллов (ранее 44).

История — 40 баллов (ранее 36).

Иностранный язык — 40 баллов (ранее 30).

Химия — 40 баллов (ранее 39).

Биология — 40 баллов (ранее 39).

Повышение порогов происходит ежегодно и объясняется стремлением повысить качество отбора абитуриентов и привести требования в соответствие с уровнем подготовки выпускников.

Новые правила в ОГЭ-2026

Изменения коснулись и основного государственного экзамена. В частности, в ОГЭ по русскому языку скорректированы формулировки и критерии оценивания задания № 13 — сочинения-рассуждения на основе предложенного текста.

Кроме того, в 12 регионах введён эксперимент: девятиклассники смогут сдавать только два обязательных экзамена — русский язык и математику — при поступлении в колледжи. Это должно упростить образовательную траекторию для тех, кто не планирует продолжать обучение в 10-м классе.

Такая возможность будет у девятиклассников в Москве, Санкт-Петербурге, Липецкой, Московской, Мурманской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тюменской областях, а также в Татарстане, Камчатском крае и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).

Расписание ЕГЭ-2026

Экзаменационная кампания традиционно разделена на три периода: досрочный, основной и дополнительный. Досрочный завершился 20 апреля.

Основной период (1 июня – 9 июля)

Основной этап ЕГЭ начнётся 1 июня и продлится до 9 июля. Именно в этот период экзамены сдаёт большинство выпускников 11-х классов.

1 июня — история, литература, химия.

4 июня — русский язык.

8 июня — математика (базовый и профильный уровни).

11 июня — обществознание, физика.

15 июня — биология, география, письменная часть иностранных языков.

18 и 19 июня — информатика и устная часть иностранных языков (экзамены проходят в два дня).

Дополнительный (сентябрьский) период (4–25 сентября)

Дополнительный период пройдёт с 4-го по 25 сентября. Он предназначен для выпускников, не преодолевших минимальный порог или пропустивших экзамены по уважительной причине.

В рамках этого этапа можно сдать обязательные предметы и завершить аттестацию, однако для поступления в большинство вузов эти сроки уже не подходят.

4 сентября — русский язык.

8 сентября — математика (базовый уровень).

25 сентября — резервный день для пересдачи русского языка или математики.

Резервные дни и пересдачи ЕГЭ

Отдельно предусмотрены резервные сроки для сдачи экзаменов. С 22-го по 25 июня станут резервными днями для всех предметов. С 8-го по 9 июля будет возможность пересдать один из предметов.

Напомним, выпускники имеют право пересдать один предмет по выбору до начала приёмной кампании. Это даёт шанс улучшить результат и повысить шансы на поступление.

Расписание ОГЭ-2026

Досрочный период (21 апреля – 18 мая)

Досрочная сдача ОГЭ пройдёт с 21 апреля по 18 мая. В ней участвуют учащиеся, которые не смогут присутствовать на основной волне по уважительным причинам.

21 апреля — математика.

24 апреля — русский язык.

28 апреля — информатика, литература, обществознание, химия.

6 мая — биология, география, иностранные языки, история, физика.

12 мая — математика (резервный день).

13 мая — информатика, литература, обществознание, химия (резервный день).

14 мая — биология, география, иностранные языки, история, физика (резервный день).

15 мая — русский язык (резервный день).

18 мая — по всем учебным предметам (резервный день).

Основной период (2 июня – 6 июля)

Основной этап ОГЭ стартует 2 июня и завершится 6 июля.

2 июня — математика.

5 июня — все предметы, кроме русского языка и математики.

6 июня — иностранные языки.

9 июня — русский язык.

16 июня — все предметы, кроме русского языка и математики.

19 июня — все предметы, кроме русского языка и математики.

29 июня — математика (резервный день).

2 июля — русский язык (резервный день).

3 и 6 июля — все предметы, кроме русского языка и математики (резервные дни).

Дополнительный (сентябрьский) период (3–25 сентября)

Дополнительный этап пройдёт с 3-го по 25 сентября. Он предназначен для тех, кто не смог успешно сдать экзамены летом.

3 сентября — математика.

7 сентября — русский язык.

10 сентября — биология, география, история, физика.

14 сентября — иностранные языки, информатика, литература, обществознание, химия.

Что можно брать с собой на экзамены

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

чёрные гелевые ручки;

линейку, непрограммируемый калькулятор (если разрешено для предмета);

питьевую воду в прозрачной упаковке.

Также разрешается использовать справочные материалы, установленные приказом и которые выдают организаторы вместе с КИМ на месте: для химии это таблицы Менделеева, растворимости, ряд напряжений металлов, для ОГЭ по географии — атласы, для ЕГЭ по физике таблица констант и др. Напоминаем, что проносить свои справочные материалы строго запрещено.

Часто задаваемые вопросы

Когда начинается ЕГЭ в 2026 году?

Основной период начинается 1 июня. Это закреплённая дата, которая не будет сдвигаться на более ранние сроки.

Можно ли пересдать ЕГЭ до поступления?

Да, предусмотрены специальные дни пересдачи — 8 и 9 июля. Можно пересдать один предмет по выбору.

Изменилось ли количество экзаменов в ОГЭ?

В большинстве регионов — нет. Однако в отдельных субъектах (см. выше) действует эксперимент с двумя обязательными экзаменами для поступления в колледжи.

Повлияют ли новые минимальные баллы на поступление?

Да, повышение порогов делает конкурс более строгим, особенно по техническим и гуманитарным направлениям.

Где закреплены новые правила ЕГЭ и ОГЭ 2026?

Все изменения утверждены приказами Минпросвещения РФ и Рособрнадзора от 7 ноября 2025 года № 798/1904 (ЕГЭ) и № 799/1905 (ОГЭ).

Авторы Альмир Хабибуллин