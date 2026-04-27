Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Расписание ЕГЭ и ОГЭ 2026: полный календарь экзаменов для 9-х и 11-х классов

Оглавление
Главные изменения в ЕГЭ и ОГЭ 2026
ЕГЭ сдвинули на июнь
Повышены минимальные баллы
Новые правила в ОГЭ-2026
Расписание ЕГЭ-2026
Основной период (1 июня – 9 июля)
Дополнительный (сентябрьский) период (4–25 сентября)
Резервные дни и пересдачи ЕГЭ
Расписание ОГЭ-2026
Досрочный период (21 апреля – 18 мая)
Основной период (2 июня – 6 июля)
Дополнительный (сентябрьский) период (3–25 сентября)
Что можно брать с собой на экзамены
Часто задаваемые вопросы
Когда начинается ЕГЭ в 2026 году?
Можно ли пересдать ЕГЭ до поступления?
Изменилось ли количество экзаменов в ОГЭ?
Повлияют ли новые минимальные баллы на поступление?
Где закреплены новые правила ЕГЭ и ОГЭ 2026?

Полный календарь ЕГЭ и ОГЭ 2026: даты основного, досрочного и дополнительного периодов, резервные дни, пересдачи. Что изменилось со сроками и минимальными баллами — подробнее в материале Life.ru.

27 апреля, 07:52
Расписание ЕГЭ и ОГЭ 2026: основной период, резервные дни и пересдача. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь, Виталий Невар

В 2026 году выпускники будут сдавать ЕГЭ по новым правилам. Что нужно знать школьникам, учителям и родителям о нововведениях при сдаче ГИА — в материале Life.ru.

Главные изменения в ЕГЭ и ОГЭ 2026

ЕГЭ сдвинули на июнь

Ключевое изменение 2026 года — перенос начала основного периода ЕГЭ на июнь. Теперь экзамены не могут стартовать раньше 1 июня, и это правило закреплено нормативно на последующие годы. При этом досрочный этап сохраняется и стартует 20 марта, что позволяет отдельным категориям выпускников пройти ГИА.

Такое решение связано с необходимостью синхронизировать учебный процесс и экзаменационную кампанию, а также снизить нагрузку на школьников в мае, когда традиционно проходит завершение учебного года.

Когда основной период ЕГЭ-2026. Фото © ТАСС / Евгений Мессман

Повышены минимальные баллы

С 2026 года пересмотрены минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для поступления в вузы. Изменения затронули шесть предметов.

  • Физика — 41 балл (ранее 39).
  • Информатика — 46 баллов (ранее 44).
  • История — 40 баллов (ранее 36).
  • Иностранный язык — 40 баллов (ранее 30).
  • Химия — 40 баллов (ранее 39).
  • Биология — 40 баллов (ранее 39).

Повышение порогов происходит ежегодно и объясняется стремлением повысить качество отбора абитуриентов и привести требования в соответствие с уровнем подготовки выпускников.

Новые правила в ОГЭ-2026

Изменения коснулись и основного государственного экзамена. В частности, в ОГЭ по русскому языку скорректированы формулировки и критерии оценивания задания № 13 — сочинения-рассуждения на основе предложенного текста.

Кроме того, в 12 регионах введён эксперимент: девятиклассники смогут сдавать только два обязательных экзамена — русский язык и математику — при поступлении в колледжи. Это должно упростить образовательную траекторию для тех, кто не планирует продолжать обучение в 10-м классе.

Такая возможность будет у девятиклассников в Москве, Санкт-Петербурге, Липецкой, Московской, Мурманской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тюменской областях, а также в Татарстане, Камчатском крае и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).

Расписание ЕГЭ-2026

Инфографика © Life.ru

Экзаменационная кампания традиционно разделена на три периода: досрочный, основной и дополнительный. Досрочный завершился 20 апреля.

Основной период (1 июня – 9 июля)

Основной этап ЕГЭ начнётся 1 июня и продлится до 9 июля. Именно в этот период экзамены сдаёт большинство выпускников 11-х классов.

  • 1 июня — история, литература, химия.
  • 4 июня — русский язык.
  • 8 июня — математика (базовый и профильный уровни).
  • 11 июня — обществознание, физика.
  • 15 июня — биология, география, письменная часть иностранных языков.
  • 18 и 19 июня — информатика и устная часть иностранных языков (экзамены проходят в два дня).

Дополнительный (сентябрьский) период (4–25 сентября)

Дополнительный период пройдёт с 4-го по 25 сентября. Он предназначен для выпускников, не преодолевших минимальный порог или пропустивших экзамены по уважительной причине.

В рамках этого этапа можно сдать обязательные предметы и завершить аттестацию, однако для поступления в большинство вузов эти сроки уже не подходят.

  • 4 сентября — русский язык.
  • 8 сентября — математика (базовый уровень).
  • 25 сентября — резервный день для пересдачи русского языка или математики.
ЕГЭ 2026: минимальные баллы, пересдача, что делать, если не успел подать заявку
Резервные дни и пересдачи ЕГЭ

Отдельно предусмотрены резервные сроки для сдачи экзаменов. С 22-го по 25 июня станут резервными днями для всех предметов. С 8-го по 9 июля будет возможность пересдать один из предметов.

Напомним, выпускники имеют право пересдать один предмет по выбору до начала приёмной кампании. Это даёт шанс улучшить результат и повысить шансы на поступление.

Расписание ОГЭ-2026

Инфографика © Life.ru

Досрочный период (21 апреля – 18 мая)

Досрочная сдача ОГЭ пройдёт с 21 апреля по 18 мая. В ней участвуют учащиеся, которые не смогут присутствовать на основной волне по уважительным причинам.

  • 21 апреля — математика.
  • 24 апреля — русский язык.
  • 28 апреля — информатика, литература, обществознание, химия.
  • 6 мая — биология, география, иностранные языки, история, физика.
  • 12 мая — математика (резервный день).
  • 13 мая — информатика, литература, обществознание, химия (резервный день).
  • 14 мая — биология, география, иностранные языки, история, физика (резервный день).
  • 15 мая — русский язык (резервный день).
  • 18 мая — по всем учебным предметам (резервный день).

Основной период (2 июня – 6 июля)

Основной этап ОГЭ стартует 2 июня и завершится 6 июля.

  • 2 июня — математика.
  • 5 июня — все предметы, кроме русского языка и математики.
  • 6 июня — иностранные языки.
  • 9 июня — русский язык.
  • 16 июня — все предметы, кроме русского языка и математики.
  • 19 июня — все предметы, кроме русского языка и математики.
  • 29 июня — математика (резервный день).
  • 2 июля — русский язык (резервный день).
  • 3 и 6 июля — все предметы, кроме русского языка и математики (резервные дни).

Дополнительный (сентябрьский) период (3–25 сентября)

Дополнительный этап пройдёт с 3-го по 25 сентября. Он предназначен для тех, кто не смог успешно сдать экзамены летом.

  • 3 сентября — математика.
  • 7 сентября — русский язык.
  • 10 сентября — биология, география, история, физика.
  • 14 сентября — иностранные языки, информатика, литература, обществознание, химия.

Что можно брать с собой на экзамены

  • Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
  • чёрные гелевые ручки;
  • линейку, непрограммируемый калькулятор (если разрешено для предмета);
  • питьевую воду в прозрачной упаковке.

Также разрешается использовать справочные материалы, установленные приказом и которые выдают организаторы вместе с КИМ на месте: для химии это таблицы Менделеева, растворимости, ряд напряжений металлов, для ОГЭ по географии — атласы, для ЕГЭ по физике таблица констант и др. Напоминаем, что проносить свои справочные материалы строго запрещено.

Что можно взять с собой на ЕГЭ и ОГЭ. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Часто задаваемые вопросы

Когда начинается ЕГЭ в 2026 году?

Основной период начинается 1 июня. Это закреплённая дата, которая не будет сдвигаться на более ранние сроки.

Можно ли пересдать ЕГЭ до поступления?

Да, предусмотрены специальные дни пересдачи — 8 и 9 июля. Можно пересдать один предмет по выбору.

Изменилось ли количество экзаменов в ОГЭ?

В большинстве регионов — нет. Однако в отдельных субъектах (см. выше) действует эксперимент с двумя обязательными экзаменами для поступления в колледжи.

Повлияют ли новые минимальные баллы на поступление?

Да, повышение порогов делает конкурс более строгим, особенно по техническим и гуманитарным направлениям.

Где закреплены новые правила ЕГЭ и ОГЭ 2026?

Все изменения утверждены приказами Минпросвещения РФ и Рособрнадзора от 7 ноября 2025 года № 798/1904 (ЕГЭ) и № 799/1905 (ОГЭ).

Образование в России 2026: правда о реформе вузов, отмене бакалавриата и что будет с дипломами
BannerImage
Авторы
Альмир Хабибуллин
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!