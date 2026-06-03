Школьник из Кабардино-Балкарии отстоял свои баллы ЕГЭ в судебном порядке

Выпускник из Кабардино-Балкарии через суд отстоял свои баллы за ЕГЭ по физике. Ранее результаты тестирования молодого человека аннулировала государственная экзаменационная комиссия республики, пишет РИА «Новости».

Чиновники изучили видеозапись из аудитории и посчитали, что парень использовал лист бумаги «неустановленного формата», приняв его за запрещённую шпаргалку. Сам экзамен прошёл спокойно: никаких замечаний к поведению юноши у наблюдателей не возникло, и удалять его из класса никто не стал.

В суде учащийся настаивал на своей правоте. Он объяснил, что на кадрах запечатлён обычный черновик, а никаких правил проведения испытания он не нарушал.

Аргументы школьника оказались убедительнее позиции комиссии. Изучив видеоматериалы, служители Фемиды не обнаружили признаков использования подсказок. Более того, парня даже отказались привлекать к административной ответственности из-за отсутствия состава правонарушения.

Региональный суд удовлетворил иск молодого человека, признав отмену баллов незаконной. Комиссию обязали восстановить справедливость и утвердить результат тестирования.

Минпросвещения КБР пыталось обжаловать вердикт, однако вышестоящие инстанции — апелляция и кассация — оставили решение в силе. Теперь баллы выпускника должны быть официально признаны.

Ранее сообщалось, что выпускницу в Самаре госпитализировали с подозрением на инсульт после сдачи ЕГЭ по истории. 11-класснице стало резко плохо уже после завершения экзамена. Девушка обратилась за помощью к сотрудникам пункта проведения ЕГЭ, после чего на место была вызвана бригада скорой помощи. Позднее стало известно, что инсульт у школьницы не подтвердился.