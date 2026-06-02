Двух школьников удалили с ЕГЭ в Нижегородской области за шпаргалку и смартфон

В Нижегородской области стартовала основная волна сдачи Единого государственного экзамена, и без нарушений не обошлось. О первых инцидентах рассказал министр образования региона Михаил Пучков. По его словам, результаты двух школьников были аннулированы за жульничество.

Испытания для одиннадцатиклассников начались 1 июня с предметов по выбору. Химию в этот день сдавали 1547 участников, историю — 1773, литературу предпочли 847 человек.

Пучков отметил, что процедура прошла без серьёзных сбоев. Однако зафиксированы два случая удаления из аудиторий. Один выпускник пытался подсмотреть ответы в шпаргалке, другой спрятал смартфон.

Для обоих нарушителей это означает аннулирование результатов без права обжалования. Пересдать экзамены они смогут только во время следующей кампании, то есть через год.

Глава ведомства напомнил, что попытка обмануть систему почти всегда обречена на провал. Факты списывания вскрываются не только наблюдателями в классе, но и позже, при покадровом анализе архива с камер.

В качестве альтернативы запрещённым приёмам министр предложил проверенный метод. Он посоветовал делать упор на конспекты и интеллект-карты, а любые гаджеты и бумажные подсказки оставлять за порогом школы.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что утечек материалов в первый день ЕГЭ не было.

