Утечек материалов в первый день ЕГЭ не было, заявил Кравцов

Никаких утечек материалов в первый день основного периода ЕГЭ-2026 не было, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Экзамен прошел без сбоев, организованно», — добавил министр в беседе с журналистами.

Напомним, что сегодня, 1 июня 2026 года, в России стартовала сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Выпускники сдавали историю, литературу и химию.