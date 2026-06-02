Школьницу с подозрением на инсульт увезли с ЕГЭ в Самаре

Выпускницу с подозрением на инсульт увезли с ЕГЭ по истории в Самаре. Как стало известно SHOT, 11-класснице резко стало плохо после сдачи экзамена.

Девочка обратилась к работникам пункта проведения ЕГЭ, и те вызвали скорую. Сейчас школьница проходит обследование в больнице. Предварительно, может и дти речь об инсульте.