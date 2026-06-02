Школьницу с подозрением на инсульт увезли с ЕГЭ в Самаре
Обложка © Life.ru
Выпускницу с подозрением на инсульт увезли с ЕГЭ по истории в Самаре. Как стало известно SHOT, 11-класснице резко стало плохо после сдачи экзамена.
Девочка обратилась к работникам пункта проведения ЕГЭ, и те вызвали скорую. Сейчас школьница проходит обследование в больнице. Предварительно, может и дти речь об инсульте.
А ранее в Красноярске девятиклассник умер в день последнего звонка. Девятикласснику стало плохо после школьной линейки. У мальчика было заболевание сердца, планировалась операция. Опекун подростка винит врачей: те якобы не предупредили школьника о необходимости соблюдать строгий режим перед операцией и не запретили ему пойти на последний звонок
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.