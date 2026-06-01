Брат обвинил врачей в смерти школьника из Красноярска перед последним звонком

В деле о смерти красноярского девятиклассника с пороком сердца появились новые подробности. Опекун подростка считает, что врачи не предупредили его о необходимости соблюдать строгий режим перед операцией, сообщает NGS24.RU.

Двоюродный брат и опекун выпускника Данил Доценко рассказал, что после обследования медики не указали в рекомендациях постельный режим, запрет на передвижение или серьёзное ограничение физической активности. Поэтому подросток, по словам родственника, и пошёл на последний звонок. Заявления врачей о том, что они якобы пытались связаться со школьником для назначения даты операции, брат назвал циничными.

«Какой-то бред просто циничный. Ответ, чтобы ответственность не нести, моё мнение», — говорит Доценко.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Красноярске девятиклассник умер на парковке жилого комплекса в день последнего звонка. Девятикласснику стало плохо после школьной линейки, когда он гулял с друзьями недалеко от улицы Матросова. Скорую вызвали прохожие, однако спасти подростка не удалось. У мальчика было заболевание сердца, и врачи планировали операцию.