27 мая, 17:24

«Ваш сын у нас»: Неизвестные похитили школьника в канун выпускного, родные подозревают мошенников

В Перми перед последним звонком похитили выпускника и потребовали 1,5 млн рублей

Автомобиль полиции. Обложка © Life.ru

В Перми накануне последнего звонка исчез 18-летний выпускник школы. Всё произошло 25 мая и родные юноши уверены, что он находится под влиянием мошенников. В роковой день парень ушёл из дома на улице Камчатовской, а вечером родителям позвонили неизвестные и потребовали выкуп в 1,5 миллиона рублей.

Отец подростка рассказал, что сначала принял звонок за чью-то шутку, но когда попытался лично дозвониться сыну — его телефон оказался недоступен. Злоумышленники также связывались с матерью выпускника и его сестрой, которая находится в Москве, требуя деньги со всех членов семьи.

«Позвонили жене и сказали «Ваш сын у нас. Хотите вернуть — платите полтора миллиона»», — рассказал отец 59.ru.

Родители обратились в полицию и ФСБ. На момент исчезновения школьник был одет в чёрные штаны, худи и куртку, на ногах — зелёные кеды, очки он с собой не взял. Рост молодого человека — примерно 178 сантиметров.

Ранее Life.ru собрал инструкцию для родителей, если ребёнок пропал: что делать в первые минуты, куда звонить, каких ошибок избегать и какие привычки могут однажды спасти жизнь. Самый опасный сценарий начинается не с пропажи, а с самоуспокоения — многие родители сначала убеждают себя, что ребёнок заигрался, сел телефон или пошёл к друзьям, теряя полчаса на ожидание и ещё час на панику, хотя поисковые организации прямо говорят: действовать нужно сразу.

Анастасия Никонорова
