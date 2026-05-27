«Ваш сын у нас»: Неизвестные похитили школьника в канун выпускного, родные подозревают мошенников

В Перми накануне последнего звонка исчез 18-летний выпускник школы. Всё произошло 25 мая и родные юноши уверены, что он находится под влиянием мошенников. В роковой день парень ушёл из дома на улице Камчатовской, а вечером родителям позвонили неизвестные и потребовали выкуп в 1,5 миллиона рублей.

Отец подростка рассказал, что сначала принял звонок за чью-то шутку, но когда попытался лично дозвониться сыну — его телефон оказался недоступен. Злоумышленники также связывались с матерью выпускника и его сестрой, которая находится в Москве, требуя деньги со всех членов семьи.

«Позвонили жене и сказали «Ваш сын у нас. Хотите вернуть — платите полтора миллиона»», — рассказал отец 59.ru.

Родители обратились в полицию и ФСБ. На момент исчезновения школьник был одет в чёрные штаны, худи и куртку, на ногах — зелёные кеды, очки он с собой не взял. Рост молодого человека — примерно 178 сантиметров.

